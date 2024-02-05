Кинула навчання і співала в гаражі. Маловідомі факти про Jerry Heil, які вас здивують

Jerry Heil страждала від анорексії

Артистка добровільно потрапила у цю біду, оскільки почала свідомо худнути заради коханого, який був дуже худим. Спочатку пара довго листувалась, а потім між ними з’явились почуття, саме тому заради цих почуттів Яна була хвора на анорексію.

Практикує сироїдіння та має залежність від кави

За словами Яни, вона сироїд. Однак дівчина має залежність від кави.

Спочатку мала інший псевдонім

Яна з’явилась у музичних просторах з псевдонімом Jerry Mouse, але згодом змінила другу частину свого творчого імені.

Свою славу дівчина отримала завдяки каверам на відомі закордонні та українські пісні. Наприклад, вона заспівала декілька пісень "Океану Ельзи", а її кавери перепостив Святослав Вакарчук та інші зірки, що додавало Яні популярності.

Jerry Heil має комплекс відмінниці

В одну зі своїх інтерв’ю Яна зізналась, що вона має комплекс відмінниці і має все у своєму житті контролювати та робити ідеально. Вона не пробачає собі помилок.

Цікаві факти про Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Залишила талант-шоу за власним бажанням

У 2018 році Яна потрапила на "Х-Фактор", проте залишила програму після першого випробування у тренувальному таборі за власним бажанням.

Приховує особисте життя

Зі слів Яни відомо, що вона не любить обговорювати своє особисте життя. Проте, коли дівчині було 24 роки вона відверто зізналась всій країні, що незаймана.

Цікаві факти про Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

З дитинства має пристрасть до музики

З трьох років Jerry Heil займається музикою, і їй завжди було мало часу для насолодження, бо вона цим жила. Доходило навіть до того, що Яна просто співала у гаражі, замість навчання.

Батьки-м'ясники - донька вегетаріанка

Батьки Яни мають власний бізнес, пов'язаний з м’ясом. Коли Jerry Heil була маленькою, то жила там, де за її вікнами батьки кололи свиней на продаж.

Яні це одразу не подобалося, тому протягом свого життя вона відмовилась від м’яса і стала вегетаріанкою.

Цікаві факти про Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)