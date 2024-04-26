Киньте ці щоденні звички, інакше постарієте дуже швидко

Чому ми старіємо

"Однією з головних ознак старіння є накопичене клітинне пошкодження, яке призводить до дисфункції органів і, зрештою, смерті", - каже доктор Бретт Осборн, невролог із Флориди та експерт із довголіття.

Ключ до збереження здоров’я - мінімізація пошкодження клітин.

Які звички треба кинути, щоб швидко не старіти

Паління

Доведено, що куріння скорочує тривалість життя. Дослідники з Action on Smoking and Health у Великобританії повідомили, що 30-річний курець може розраховувати прожити ще приблизно 35 років у порівнянні з 53 роками для некурця.

"Куріння прискорює старіння, піддаючи вас шкідливим хімічним речовинам, зменшуючи надходження кисню, розщеплюючи колаген і збільшуючи окислювальний стрес", - сказала доктор Доун Ерікссон, акушер-гінеколог.

Куріння вводить токсини, які погіршують еластичність шкіри та вироблення колагену, що призводить до зморшок.

Найкраще рішення - це негайно кинути палити.

Надмірне перебування на сонці

Надмірне перебування на сонці може призвести до старіння, пошкоджуючи ДНК шкіри, викликаючи зморшки, в’ялість шкіри та темні плями.

Регулярне використання сонцезахисного крему з високим SPF, носіння захисного одягу та уникнення перебування на сонці в години пік може захистити шкіру. Зволоження та використання антиоксидантів, таких як вітаміни С і Е, також можуть допомогти захистити шкіру.

Погане харчування

Доведено, що дієта з дефіцитом поживних речовин прискорює старіння, погоджуються експерти. Харчування з високим вмістом оброблених харчових продуктів, цукрів і нездорових жирів може спричинити запалення, пошкодити колаген і прискорити старіння шкіри.

Дієти з високим вмістом оброблених продуктів і цукру можуть спричинити запалення та пошкодження вільними радикалами.

Надмірне вживання алкоголю

Алкоголь зневоднює шкіру та може призвести до пошкодження печінки та когнітивних розладів. Експерти погодилися, що, як і у випадку з курінням, рішенням є припинення вживання алкоголю.

Хронічний стрес

Хоча певний рівень стресу є нормальним і здоровим, хронічний високий рівень стресу може вкоротити теломери, які є білковими структурами ДНК, та відіграють центральну роль у долі та старінні клітин, регулюючи клітинну відповідь на стрес і стимулюючи ріст на основі попередньої клітини.

Хронічний стрес також може погіршити стан шкіри та вплинути на психічне здоров’я, прискорюючи старіння.

Відсутність фізичних вправ

Відсутність фізичних вправ сприяє старінню, спричиняючи втрату м’язів, зменшення щільності кісток, збільшення ваги та серцево-судинні проблеми.

Регулярна фізична активність є важливою для підтримки м’язової маси, кровообігу та когнітивного здоров’я з віком.