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Кинотеатрам в Украине придет конец: эксперты ошарашили заявлением

Среда 25 ноября 2020 08:05
Кинотеатрам в Украине придет конец: эксперты ошарашили заявлением
Эксперт рассказал, что будет с кинотеатрами из-за карантина (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

По мнению эксперта, кинотеатры в Украине вынуждены будут закрыться

Карантин выходного дня сильно повлиял на работу кинотеатров, и специалисты опасаются полного закрытия залов. Как объясняют некоторые владельцы сетей, они уже фактически работают в техническом дефолте, так как работа в будние дни совершенно нерентабельная, а долги продолжают накапливаться. Посещаемость в будние дни упала в среднем на 50-75%. В выходные дни заработок кинотеатров составлял около 70% от общей выручки.

Как объяснил в комментарии для Styler культуролог Евгений Сависько, кинотеатрам придется просто закрыться в случае продолжения карантина выходного дня или введения полного локдауна.

"В случае полного локдауна или карантина выходного дня более чем на месяц большинство кинотеатров будет закрыто. А сотрудники уволены. Причина проста - помещения и аппаратуру необходимо обслуживать. Даже если они будут законсервированы. Для этого нужен персонал, которому необходимо платить зарплату. Поскольку многие кинотеатры помещения арендуют то, необходимо еще платить и за аренду. И все это из прибыли которой нет", - объяснил эксперт.

Он отметил, что есть временный выход из данной ситуации – перепрофилирование объектов и адаптация под нынешние условия.

"Возможным выходом из ситуации будет частичное перепрофилирование их помещений и организация кафе с продажей напитков и т.д. на вынос. А также организация платных сеансов эксклюзивных фильмов в режиме реального времени через их сайты (кинотеатров – ред.) и социальные сети", - высказал мнение Евгений Сависько.

Напомним, ранее мы писали о том, что экономисты сделали прогнозы о том, как локдаун повлияет на зарплаты и цены в Украине.

А также рассказывали о том, что в Минздраве назвали главное условие введения локдауна в Украине.

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Новости Украины Жизнь кинотеатркарантинлокдаун

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