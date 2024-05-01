У кінотеатрах виходить "Спадкоємець". 5 причин подивитися трилер

2 травня в український прокат виходить фільм "Спадкоємець" - провокаційний психологічний трилер з Марком-Андре Ґронденом у головній ролі. Стрічка розповідає про модельєра Елліаса Барнеса, який у 30 років стає художнім керівником відомого паризького модного дому. Через надмірне хвилювання та високі вимоги він починає відчувати біль у грудях. Несподівано його кличуть до рідного Монреаля, щоб організувати похорон батька. Там Елліас виявляє, що успадкував набагато більше проблем, ніж слабке серце.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 причин не проґавити цей фільм, який обіцяє бути однією з найцікавіших прем'єр місяця.

Друга робота номінанта на "Оскар"

"Спадкоємець" - ;це другий повнометражний фільм Ксав'є Леґрана як режисера і сценариста.

Його короткометражка "Перш ніж утратити все" була номінована на "Оскар" у 2014 році. А дебютна повнометражна стрічка "Опіка" 2017 року принесла Леґрану "Срібного лева" за режисуру та Приз за найкращий дебют на Венеційському кінофестивалі.

При цьому Ксав'є - не новачок у кіно: у нього за плечима майже 20-річна акторська кар'єра.

Зірковий акторський склад

Головну роль модельєра Елліаса виконав Марк-Андре Ґронден, відомий за фільмом "Вибивайло".

Також у стрічці знялися Ів Жак ("Авіатор", "І все ж Лоранс"), Анн-Елізабет Боссе ("Уявне кохання", "Дівчина мого брата"), Венсан Леклерк ("Уцілілий") та інші.

Режисер спеціально шукав на головну роль актора, здатного передати вразливість і крихкість персонажа. І Ґронден блискуче впорався із цим завданням.

Кадр із фільму "Спадкоємець"

Міцна творча команда

Продюсером фільму виступив Сільвен Корбейл, відомий співпрацею з Ксав'є Доланом у стрічках "Це всього лиш кінець світу" та "Мамочка".

Монтажером став Йоргос Лампрінос, який працював над оскароносним "Батьком" з Ентоні Гопкінсом.

Художник-постановник - Сільвен Леметр ("Фрагменти жінки"). Сценарій Леґран написав за мотивами роману французького письменника Александра Постеля - лауреата літературних премій.

Кадр із фільму "Спадкоємець"

Світова прем'єра на престижному кінофестивалі

Вперше "Спадкоємець" показали в офіційному конкурсі Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні 2023 року.

Участь у головній програмі одного з найстаріших і найпрестижніших кінооглядів Європи вже є знаком якості.

Стрічку високо оцінили світові кінокритики. Журнал Variety назвав її "провокаційним психологічним трилером із набагато глибшою психологією, ніж зазвичай пропонує цей жанр".

Кадр із фільму "Спадкоємець"

Резонансна і глибока тема

"Спадкоємець" досліджує руйнівний вплив патріархату не лише на жінок і дітей, а й на самих чоловіків.

За словами режисера, кров'яні узи сприймаються у суспільстві як священні й непорушні. Проте спадок батьків може виявитися справжнім прокляттям для синів.

Леґран майстерно змішує жанри трилера, нуару та грецької трагедії, щоб розповісти цю історію визволення з пастки минулого. Вона нікого не залишить байдужим.

Кадр із фільму "Спадкоємець"