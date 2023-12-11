Якими насправді є улюблені персонажі Гаррі Поттера: ви будете здивовані

Гаррі Поттер

Яким ми бачимо його родинні стосунки? Гаррі рано втратив батьків, а прийомна родина ставиться до нього як до "робочої сили". Йому незнайоме батьківське тепло, тому це стало стимулом його розвитку не по роках. Часто знаходиться в стані "Я-дорослий" - усвідомлена та раціональна людина, в якій не може проявляти себе як дитина поряд з опікунами.

Стосунки з друзями. Гаррі вміє спілкуватися та підтримувати контакт з іншими дітьми та відчуває себе достатньо впевнено. Часто бере на себе І відповідальність за інших. Він пережив трагедію, але не втратив своєї доброти та співчуття.

Іноді Гаррі може бути занадто самокритичним і чутливим, але його сила полягає в тому, що він вміє приймати свої помилки та вчитися на них.

Психологічний розбір героїв Гаррі Поттер (фото: Кіноріум)

Рон Візлі

Наймолодша дитина в сім'ї, якому бракує батьківської уваги, через що часто знаходиться в стані "Я-дитина" - більше думає про свої інтереси та потреби, має - нереалізовані амбіції.

Він легко йде на контакт, має гарне почуття гумору. Після зустрічі з Гаррі Поттером, частково закриває свою потребу в увазі, тепер його знають як "друга самого Гаррі Поттера", чим він пишається.

Ставлення до Герміони. Дівчинка йому не сподобалась своєю "правильністю" та тим що, на його думку, вона є кращою за нього. Незлюбив її компанію також через те, що має ділити увагу Гаррі на двох.

Йому часто не вистачає впевненості в собі, особливо в порівнянні зі своїми більш талановитими друзями - за його думкою, але його сила полягає у відданості та здатності підтримувати інших у їх найскладніші моменти.

Психологічний розбір героїв Гаррі Поттер (фото: Кіноріум)

Герміона Ґрейнджер

Дівчинка, яка ховається за маскою правильності та ідеальності, що говорить про стан "Я-батько", робити все правильно, щоб не засуджували та приймали. Робить це для того, щоб Її почали сприймати у світі магії, у якому вона новенька та ще й напівкровка. Сприймає себе як я неповноцінна чаклунка!", тому повинна знати дуже багато і стати кращою.

Через маску ідеальності їй важко знаходити нові знайомства та комунікувати, вона викликає в інших відчуття заздрості або обурення, бо завжди намагається вказати як правильно потрібно поводитись.

Герміона поважає правила, але готова порушити їх, якщо це необхідно для досягнення правильної мети. Так, вона неодноразово використовувала знання, колись прочитані в книгах, вперше на практиці, що допомагало рятувати усю трійку.

Психологічний розбір героїв Гаррі Поттер (фото: Кіноріум)

Альбус Дамблдор

В перших фільмах є символом мудрості, відданості та розсудливості. Він володіє глибокими знаннями та розумінням людської природи. Дамблдор має здатність бачити добро в найгірших ситуаціях та вважає, що проблеми можна вирішити через взаєморозуміння.

Він не бере великої участі в житті головного героя, показує себе більш як спостерігач. Дає можливість проявитися трійці студентів та зробити свій вибір. Проте, час від часу з'являється, щоб поділитися мудрістю.

Психологічний розбір героїв Гаррі Поттер (фото: Кіноріум)

Драко Малфой

Персонаж зі складним внутрішнім конфліктом. Він виріс у середовищі, де сила та визнання були пріоритетними у житті. Драко може бути жорстким та безжалісним, але водночас відчуває тиск своєї родини та суспільства, що робить його вразливим.

Він завжди прагнув проявитися у суспільстві, через що не завжди робив правильні вчинки, проте Драко зумів проаналізувати помилки минулого та отримав життєвий урок.

Психологічний розбір героїв Гаррі Поттер (фото: Кіноріум)