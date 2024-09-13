Ці звички та харчування під час менопаузи допоможуть схуднути та підтримати молодість орагнізму

Організм жінки за своє життя зазнає різних біологічних та гормональних змін. Після 40 років настає період менопаузи. Під час нього важливо подбати про своє харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що відбувається під час менопаузи

Гінеколог Талія Собел розповіла, що під час переходу до менопаузи жінки можуть відчувати різноманітні симптоми, включаючи припливи, нічну пітливість, порушення сну, зміни настрою, витончення або втрату волосся, збільшення ваги, болі в суглобах і зміни сексуального здоров’я.

Мікробіом починає мати меншу варіацію мікробів, і часто спостерігається зниження виробництва соляної кислоти. А це може ускладнити перетравлення деяких продуктів.

Оскільки падіння естрогену також пов’язане зі збільшенням вироблення кортизолу, часто виникає підвищена реакція на стрес, що може призвести до зниження ефективності травлення, а також до посилення розладу травлення та болю в животі.

Забезпечення здорового способу життя з достатнім споживанням їжі та фізичними вправами дуже важливо для загального здоров’я.

Які продукти їсти

Дієтолог Тара Шмідт розповіла, що найкраща дієта під час менопаузи - це багаті на поживні речовини продукти.

Багато людей чули, що рівень білка підвищується під час менопаузи. Тому варто приймати від 20 до 30 грамів білка під час кожного прийому їжі.

Також варто їсти більше продуктів, які багаті омега-3, а саме лосось, форель, скумбрія, сардини та анчоуси, а також горіхи. Куркума та імбир також є потужними протизапальними засобами.

Уникнути запалення в організмі можна, якщо їсти нежирне м’ясо, багаті антиоксидантами фрукти та овочі та більше клітковини.

Для сприяння здоров’ю кісток намагайтеся регулярно вживати такі продукти, як квасоля, темна листова зелень, молочні продукти, насіння та тофу.

Чого не повинно бути в раціоні

Варто виключити поживні речовини або продукти, які можуть сприяти розвитку захворювання. Наприклад, гостра їжа та кофеїн можуть сприяти припливу.

До того ж варто уникати чипсів, крекерів, надто обробленого хліба та білого цукру. І навіть якщо раніше ви із задоволенням переносили алкоголь, то метаболізм під час менопаузи стає важчим. Іноді червоне вино може стимулювати більше гістамінових реакцій.

Регулярна практика рухів може допомогти компенсувати зменшення м’язової маси, що, як вважається, сприяє метаболічним змінам.

Жінки після 40 років повинні споживати достатню кількість білка, а також практикувати силові тренування, щоб допомогти зберегти м’язову тканину.

Щоденна ходьба разом із силовими тренуваннями три рази на тиждень дуже корисна, так само як і щоденні практики дихання та медитації.

Найефективніша дієта для жінки в період клімаксу - це та, яка забезпечує схуднення на півтора, один кілограм у місяць. Насправді - це навіть не дієта, а система здорового харчування, якої треба дотримуватися постійно.

Раціональне харчування позбавить зайвих кілограмів і сприятиме зменшенню симптомів менопаузи.