Эти привычки и питание во время менопаузы помогут похудеть и поддержать молодость организма

Организм женщины за свою жизнь претерпевает различные биологические и гормональные изменения. После 40 лет наступает период менопаузы. Во время него важно позаботиться о своем питании.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что происходит во время менопаузы

Гинеколог Талия Собел рассказала, что во время перехода к менопаузе женщины могут испытывать разнообразные симптомы, включая приливы, ночную потливость, нарушение сна, смену настроения, истончение или потерю волос, увеличение веса, боли в суставах и изменения сексуального здоровья.

Микробиом начинает иметь меньшую вариацию микробов и часто наблюдается снижение производства соляной кислоты. А это может осложнить переваривание некоторых продуктов.

Поскольку падение эстрогена также связано с увеличением выработки кортизола, часто возникает повышенная реакция на стресс, что может привести к снижению эффективности пищеварения, а также усилению расстройства пищеварения и боли в животе.

Обеспечение здорового образа жизни с достаточным потреблением пищи и физическими упражнениями очень важно для общего здоровья.

Какие продукты есть

Диетолог Тара Шмидт рассказала, что лучшая диета во время менопаузы - это богатые питательными веществами продукты.

Многие слышали, что уровень белка повышается во время менопаузы. Поэтому следует принимать от 20 до 30 граммов белка во время каждого приема пищи.

Также стоит есть больше продуктов, богатых омега-3, а именно лосось, форель, скумбрия, сардины и анчоусы, а также орехи. Куркума и имбирь также являются мощными противовоспалительными средствами.

Избежать воспаления в организме можно, если есть нежирное мясо, богатые антиоксидантами фрукты и овощи и больше клетчатки.

Для содействия здоровью костей старайтесь регулярно употреблять такие продукты как фасоль, темная листовая зелень, молочные продукты, семена и тофу.

Чего не должно быть в рационе

Следует исключить питательные вещества или продукты, которые могут способствовать развитию заболевания. К примеру, острая пища и кофеин могут способствовать приливу.

К тому же следует избегать чипсов, крекеров, слишком обработанного хлеба и белого сахара. И даже если раньше вы с удовольствием переносили алкоголь, то метаболизм во время менопаузы становится тяжелее. Иногда красное вино может провоцировать больше гистаминовых реакций.

Регулярная практика движений может помочь компенсировать уменьшение мышечной массы, что, как считается, способствует метаболическим изменениям.

Женщины после 40 лет должны потреблять достаточное количество белка, а также практиковать силовые тренировки, чтобы помочь сохранить мышечную ткань.

Ежедневная ходьба вместе с силовыми тренировками три раза в неделю очень полезна, равно как и ежедневные практики дыхания и медитации.

Самая эффективная диета для женщины в период климакса - это та, которая обеспечивает похудение на полтора, один килограмм в месяц. На самом деле - это даже не диета, а система здорового питания, которой нужно соблюдать постоянно.

Рациональное питание лишит лишних килограммов и будет способствовать уменьшению симптомов менопаузы.