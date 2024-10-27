Яким простим українським словом можна замінити кальку з російської "дитяча поробка"

Слово "поробка" досить часто використовують як синонім для позначення дитячих виробів або творчих робіт, але воно не є питомо українським і походить із російської мови. Коректні українські відповідники, які точно передають ручну працю дитини, - це "виріб" або "саморобка".

Як наголошує філологиня Ольга Васильєва, слово "поробка" є калькою з російського "поделки". До того ж в українській мові воно має зовсім інше значення - може позначати щось на кшталт "наведених вроків" (від слова "пороблено").

Редакторка Ольга Васильєва пояснює, що для позначення дитячих творчих робіт і виробів правильніше використовувати "саморобка", адже це слово більше відповідає українській традиції.

Таким чином, коли йдеться про дитячі творчі роботи, які виконуються власноруч, доречно говорити про "саморобки" чи "вироби".

Це не лише влучно передає значення, а й допомагає уникнути небажаних запозичень із сусідньої мови, підтримуючи чистоту української мови та її автентичність.

Приклад використання є в словнику СУМ-11:

"Жоден огляд учнівських саморобок в області не обходиться без експонатів юних радіотехніків Вінницької середньої школи №7" ("Знання..", 5, 1966).

А от слів "поробка" та "рукотвір" у словниках немає. Поробка - це калька з російської, а рукотвір - калька з англійської (слово з двох основ, відповідник до англізму "гендмейд").