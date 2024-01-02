З яким "магічним" героєм найчастіше експериментують у галузі ШІ? Відповідь вас здивує

Чому саме Гаррі Поттер

Сьогодні все більше дослідників використовують книги-бестселери про Гаррі Поттера, щоб експериментувати з генеративною технологією штучного інтелекту.

Вони пояснюють це тим, що книжки мають незмінний вплив на культуру людства, а також широкий спектр мовних даних і складну гру слів персонажів.

За словами дослідниці з американського Університету Карнегі-Меллон Лейли Вехбе, особливо популярним Гаррі Поттер є серед молодих дослідників, які на ньому "виросли".

Розвиток мовних моделей ШІ

Дослідження у сфері ШІ використовують книжки про Гаррі Поттера впродовж щонайменше десятиліття. Для обробки "розумними" чат-ботами людської мови та надання адекватних відповідей науковці використовують різні "інструменти".

"У "Гаррі Поттері" - велика кількість сцен, діалогів, емоційних моментів... Це робить його дуже актуальним для конкретної області обробки природної мови", - пояснила Вехбе.

З 2014 року вона провела низку експериментів, збираючи дані МРТ мозку людей, які читали книжки про Гаррі Поттера. Це допомогло їй краще зрозуміти мовні механізми в цілому.

Як ШІ навчили забувати інформацію

Не так давно книжки про Гаррі Поттера допомогли вченим навчити штучний інтелект вибірково забувати інформацію.

За словами дослідників із Microsoft Марка Руссіновича та Ронена Елдана, великі мовні моделі штучного інтелекту можна змінити або відредагувати, щоб видалити будь-які відомості щодо існування книжок про Гаррі Поттера (включно з персонажами й сюжетами), не жертвуючи при цьому творчими й аналітичними здібностями ШІ.

Чи може ШІ зменшувати юридичні ризики

В іншому дослідженні науковці з Університету Вашингтона в Сіетлі, Університету Каліфорнії в Берклі та Інституту Аллена з питань ШІ розробили нову мовну модель під назвою Silo. Вона може видаляти дані, щоб зменшити юридичні ризики.

На думку дослідників, ШІ найкраще "тренувати" на різних текстах, оскільки продуктивність моделі знижується через книги, захищені авторським правом або державні документи.

"Коли книги про Гаррі Поттера видаляються зі сховища даних, перспектива стає ще гіршою", - зауважили вони, посилаючись на вимірювання точності моделей ШІ.