Яким буде iPhone 17: все, що відомо на даний момент

Тонкий дизайн

За інформацією The Information, у нової моделі iPhone 17 наступного року буде "значно тонший" дизайн з алюмінієвим корпусом, а не титановим, як у професійних моделей Apple.

Джерело новин також стверджує, що пристрій буде оснащений більш вузьким динамічним острівцем, можливо, через те, що Apple використовує більш дрібні "металеві лінзи" для системи Face ID. Внутрішня кодова назва пристрою - D23, а його переосмислення описується як значне, еквівалентне iPhone X.

Менший дисплей

Перші подробиці розміру дисплея пристрою прийшли від аналітика Haitong International Securities Джеффа Пу, який сказав, що він буде 6,6 дюймів. Однак, за словами аналітика Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга, його буде оснащено 6,55-дюймовим дисплеєм.

Для порівняння, iPhone 15 Plus має 6,7-дюймовий дисплей. Apple все ще тестує різні варіанти дизайну для тоншого телефону, тому розмір дисплея завжди може змінитися до виходу пристрою.

Переміщені камери

The Information стверджує, що iPhone 17 "Slim" матиме камери в місцях, яких ми раніше не бачили на iPhone. Задні камери можуть бути переміщені у верхню центральну частину пристрою.

Деякі телефони Android, наприклад Google Pixel 8 Pro, мають задні камери у верхньому центральному положенні, але система камер iPhone від Apple завжди була у верхньому лівому кутку з моменту випуску моделі 2007 року.

Антивідблискове покриття

Всі моделі iPhone 17 будуть оснащені дисплеєм антивідблиску, більш стійким до подряпин, ніж керамічний щит Apple, який є на моделях iPhone 15, йдеться на Weibo Instant Digital. Повідомляється, що зовнішнє скло серії iPhone 17 має "надтвердий антивідблисковий шар", який "стійкіший до подряпин".

Неясно, чи планує Apple використовувати Gorilla Glass Armor, яке Samsung використовує у своєму Galaxy S24 Ultra, але опис новітньої технології Corning збігається із чутками.

Технологія ProMotion

За даними The Elec, усі моделі iPhone 17 будуть оснащені OLED-дисплеями з енергоефективною задньою панеллю, вперше впроваджуючи технологію ProMotion у не-Pro-моделі iPhone від Apple.

ProMotion дозволяє дисплею підвищувати частоту оновлення до 120 Гц для більш плавного прокручування та перегляду відео за потреби. За допомогою цієї технології можна знижувати частоту оновлення до більш енергоефективного рівня, аж до 1 Гц.

Завдяки цьому екрани iPhone 15 Pro мають функцію Always-On, яка показує годинник, віджети, повідомлення та шпалери екрана блокування навіть у заблокованому стані пристрою.

Покращена фронтальна камера

За словами аналітика Apple Мін-Чі Куо, вся лінійка iPhone 17 буде оснащена 24-мегапіксельною фронтальною камерою із шестиелементним об'єктивом.

iPhone 14 та 15 оснащені 12-мегапіксельною фронтальною камерою з п'ятьма пластиковими елементами об'єктива, а в лінійці iPhone 16 цього року очікується аналогічне обладнання.

Підвищена роздільна здатність iPhone 17 дозволить зберігати якість фотографій навіть при кадруванні або збільшенні, а більша кількість пікселів дозволить зафіксувати більш дрібні деталі. Оновлення до шестиелементного об'єктива також має трохи покращити якість зображення.

Внутрішні оновлення

Аналітик Haitong Джефф Пу стверджує, що iPhone 17 "Slim" буде оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті, порівняно з 6 ГБ оперативної пам'яті на iPhone 15 Plus.

Всі майбутні моделі iPhone 16, як очікується, будуть оснащені 8 ГБ оперативної пам'яті - апаратною вимогою для локальної Apple Intelligence. За даними The Information, пристрій також буде оснащено чіпом Apple A19.

Вища ціна

The Information повідомляє, що більш тонкий iPhone 17 може мати вищу ціну, ніж модель Pro Max, яка в даний час починається від 1 199 доларів США, що дозволяє припустити, що пристрій стане новою топовою моделлю в лінійці, перевершуючи iPhone 17 Pro Max .

Якщо це так, то, можливо, iPhone Slim в кінцевому підсумку стане iPhone Ultra, про який ходять чутки вже кілька років.