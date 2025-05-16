Кілька хвилин - і готово. Як оживити старі фотографії за допомогою телефону: корисні поради

Налаштуйте правильне освітлення

Одна з найпоширеніших проблем під час фотографування чого-небудь - це правильне освітлення. Будь то домашня зйомка фотографії на паспорт або створення професійного портрета, саме світло найчастіше заважає отримати якісний результат.

Якщо ви скануєте старі фото за допомогою смартфона, почніть з підбору хорошого освітлення - це запорука успіху ще до застосування інших порад.

Вимкніть спалах на телефоні, а також будь-які яскраві джерела світла навколо, особливо ті, що можуть створювати відблиски. В іншому разі віддзеркалення від них з'являться на підсумковому зображенні.

Також важливо за можливості уникати тіней і віддзеркалень. Світло не повинно падати прямо зверху або ззаду - інакше в кадрі може з'явитися ваша тінь або відображення.

Ідеальний варіант - використовувати нейтральні за кольором лампи (біле світло, а не тепле помаранчеве), у світлому приміщенні. Навіть якщо фон не потрапляє в кадр, колір стін і освітлення впливає на підсумкову фотографію.

Якщо у вас є велике вікно, а на вулиці похмуро або просто світло - це чудове природне освітлення для сканування фото. А якщо є розсіювач або світловий бокс - ще краще: вони допоможуть домогтися м'якого і рівномірного освітлення.

Фотографуйте строго під прямим кутом

Знімайте старі фотографії строго фронтально. Це потребуватиме трохи терпіння і кількох спроб, але так ви уникнете спотворень і кутової деформації.

Фотографія має лежати максимально рівно, всі її краї мають бути перпендикулярні один одному. Якщо це неможливо - краще підрізати знімок уже після сканування.

Хоча кут можна підкоригувати під час редагування, це завжди трохи знижує якість, особливо якщо доводиться спотворювати зображення. Краще відразу зробити знімок правильно, щоб отримати кращий результат.

Використовуйте стандартний об'єктив і не наближайте

Краще використовувати спеціальний додаток для сканування, ніж звичайну камеру смартфона. Але навіть під час зйомки з камери можна домогтися гарної якості.

Вибирайте стандартний об'єктив смартфона - він дає найменші спотворення по краях, не скругляє прямі лінії.

Не використовуйте цифровий зум. Вам не потрібно відходити далеко від фотографії, щоб її сфотографувати, тому збільшення ні до чого. До того ж зум може погіршити якість і зробити фото менш різким.

Уникайте портретного та макрорежиму - вони можуть додати штучне розмиття по краях. Щоб отримати найкращий результат, знімок має бути максимально нейтральним, без додаткових ефектів. Звичайний об'єктив, рівний кут і хороше освітлення - ключ до якісного скану.

Використовуйте додатки для сканування

Ви можете "відсканувати" старі фотографії плівки за допомогою камери смартфона, але існують спеціальні додатки для сканування, які дають ще кращі результати.

Серед них є як безкоштовні, так і платні варіанти для Android і iPhone, тому варто спробувати хоча б один із них - результат може значно відрізнятися від звичайної зйомки камерою.

Крім перерахованих нижче додатків, також підійдуть PhotoMyne або Adobe Scan. У кожного додатка - свій спосіб захоплення зображення і різні формати збереження.

iScanner

Додаток iScanner доступний для iOS і Android. Він безкоштовний, але включає платні функції.

Хоча основний акцент зроблено на скануванні документів, iScanner чудово підходить і для оцифрування старих фотографій - досить вибрати режим Documents.

Після зйомки ви можете скористатися вбудованими інструментами редагування: коригуванням кольору, обрізанням, поворотом, AI-покращенням і налаштуванням розміру.

iScanner (фото: MakeUseOf)

Google PhotoScan

PhotoScan від Google Photos доступний як для iOS, так і для Android.

Одна з головних переваг PhotoScan - усунення спотворень перспективи, якщо ви не можете сфотографувати фото строго під прямим кутом. Це особливо корисно, коли умови зйомки далекі від ідеальних.

Також додаток автоматично розпізнає краї фотографії, усуває відблиски і може "зшити" кілька кадрів в один, якщо доводиться фотографувати частинами. У підсумку ви отримуєте максимально якісне зображення.

Редагування відсканованих фотографій

Існує безліч додатків для редагування. Серед найкращих - Lightroom Mobile і Snapseed, що мають розширені можливості редагування.

Якщо ви хочете зробити колаж або додати текст, скористайтеся Canva або Adobe Express - у них багато шаблонів, стікерів і зручних функцій для творчості.

За допомогою таких додатків ви зможете скоригувати колір, поліпшити контраст, насиченість і різкість зображення.

Як відсканувати плівкові негативи

Якщо ваші старі фотографії збереглися тільки у вигляді негативів, їх теж можна оцифрувати й отримати цифрову версію на телефоні.

Знайдіть рівне джерело білого світла - наприклад, вікно за яскравої, але похмурої погоди. Тримайте негативну плівку прямо перед об'єктивом телефону, щоб ззаду було тільки освітлення.

Зробивши знімок негативу, відкрийте його в будь-якому редакторі - чи то Photoshop для мобільних, чи то Adobe Express, чи то Picsart тощо.

За допомогою функції Invert (Інвертувати) можна перетворити негатив на позитив. Також можна скористатися інструментом Curves (Криві) і перевернути лінії RGB вручну - результат буде схожий. Можливо, знадобиться додаткова кольорокорекція порівняно зі звичайною зйомкою фотодруку.

Плівкові негативи також можна оцифрувати (фото: MakeUseOf)