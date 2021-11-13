Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России: "нельзя петь у того, кто тебя бьет"

83-летний артист также призвал украинских коллег отказаться от такой практики.

"Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа... Что-то надо придумывать, чтобы они не ездили", - высказался Кикабидзе.

При этом певец отметил, что подобная картина наблюдается и в Грузии.

"То же у нас происходит. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет. Я имею в виду народ… Неправильно", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как он относится к таким людям, которые ездят на гастроли в Россию, Кикабидзе отметил, что с ними не общается, и среди его друзей из актерской команды "таких нет".

Также он подчеркнул, что после российско-грузинской войны он зарекся ездить в Россию, но до сих пор получает сотни приглашений оттуда с просьбами выступить.

"Я в 2008 году сказал, что моей ноги не будет в России. Уже 12 лет я ни в одном российском городе не был... Столько писем приходит, огромное количество... но нет", - отметил Кикабидзе.

Напомним, в предыдущем выпуске доктор Комаровский отреагировал на обвинения анонимной организации "Бюро расследований по ковид-мошенничеству".



А генерал Шаптала ответил на вопрос зрителя: будут ли теперь украинские военные массово применять боевую беспилотную систему "Байрактар" в войне с Россией.



А еще прямо в эфире Верещук поскандалила с Порошенко.



Также в эфире озвучили результаты опроса Liberty Report, который показал, что украинская молодежь готова воевать.



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