В яких випадках поліція може перевіряти ваше авто: водіям потрібно це знати

Що таке поверхнева перевірка

Поверхнева перевірка - це превентивний поліцейський захід, яким візуально оглядають особу та її транспортний засіб. Огляд особи відбувається проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом чи засобом.

При цьому поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідної статі.

Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено, яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи та інших осіб.

Коли можна проводити перевірку

Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі чи транспортного засобу:

якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб

якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб

якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку

Поверхнева перевірка машини - це візуальний огляд салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та/або двері салону.

Водій повинен сам показувати, що лежить у салоні та багажнику.

Якщо правоохоронець виявить будь-які сліди правопорушення, він забезпечує огляд відповідно до вимог статті 237 Кримінального процесуального кодексу України.

У такому випадку слідчий і прокурор проводить огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп'ютерних даних. Для участі може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження.