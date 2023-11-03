В яких випадках поліція може перевіряти ваше авто: водіям потрібно це знати

Поліція має право попросити водія показати вміст багажника. Така ситуація часто може траплятися на блокпостах чи пунктах пропуску. Тому водію потрібно знати свої права та обов'язки в такому випадку.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на статтю 34 Закону України "Про Національну поліцію" розповідає, що потрібно знати водіям про поверхневу перевірку транспортного засобу.
Поверхнева перевірка - це превентивний поліцейський захід, яким візуально оглядають особу та її транспортний засіб. Огляд особи відбувається проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом чи засобом.
При цьому поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідної статі.
Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено, яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи та інших осіб.
Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі чи транспортного засобу:
Поверхнева перевірка машини - це візуальний огляд салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та/або двері салону.
Водій повинен сам показувати, що лежить у салоні та багажнику.
Якщо правоохоронець виявить будь-які сліди правопорушення, він забезпечує огляд відповідно до вимог статті 237 Кримінального процесуального кодексу України.
У такому випадку слідчий і прокурор проводить огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп'ютерних даних. Для участі може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження.
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