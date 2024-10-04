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В яких продуктах найбільше крохмалю та чи корисні вони для організму

Які продукти містять найбільше крохмалю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна людина намагається звертати увагу на продукти харчування у своєму раціоні. Багато продуктів містять у своєму складі велику кількість крохмалю.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи може крохмаль зашкодити організму та які продукти найбільше його містять.

Що таке крохмаль

Крохмаль - це полісахарид або складний вуглевод. Він складається з ланцюжка простих цукрів, а вони вже споруджені глюкозою. 

Він відіграє важливу роль, а саме збереження енергії в людському організмі і поживних речовин протягом тривалого часу. Рослини ж здатні робити запаси з цієї ж енергії, створюючи зернятка крохмалю. 

Продукти з великим вмістом крохмалю

Картопля

Дієтолог Ольга Безугла розповіла, що картопля є одним з основних джерел крохмалю в раціоні людини.

Такий овоч часто вживається з нездоровими добавками, такими як масло, сметана, сіль і шматочки бекону. Популярні страви з картоплі можуть містити багато вуглеводів і жиру, що призводить до збільшення ваги.

Кукурудза

Кукурудза також містить значну кількість крохмалю, що слід враховувати при плануванні дієти.

Одна чашка жовтої кукурудзи містить 10,7 г крохмалю, що може здатися дуже великим. Тим не менш, кукурудза є хорошим джерелом клітковини та необхідних вітамінів групи B, тому вона є корисним доповненням до вашого раціону, якщо їсти її в помірних кількостях

Батат

Батат також містить значну кількість крохмалю, проте багатий
на бета-каротин, що робить його поживним варіантом.

Білий рис

Обираючи овочі з низьким вмістом крохмалю, ви можете насолоджуватися стравами, що підтримують здоровий рівень енергії без надмірних вуглеводів.

Ці овочі також допоможуть створити збалансоване меню, багате на необхідні поживні речовини.

Є продукти, які не містять крохмалю і є необхідними і корисними для повноцінного розвитку людського організму. До таких відносяться:

  • м'ясо будь-якої тварини
  • рибу і морепродукти
  • яйця
  • молочна продукція

Раніше ми повідомляли про 5 простих продуктів, які продовжують молодість.

Також ми писали, чи справді вагітні повинні "їсти за двох".

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої, сайт Web MD та Ni direct.

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