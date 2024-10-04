В яких продуктах найбільше крохмалю та чи корисні вони для організму

Що таке крохмаль

Крохмаль - це полісахарид або складний вуглевод. Він складається з ланцюжка простих цукрів, а вони вже споруджені глюкозою.

Він відіграє важливу роль, а саме збереження енергії в людському організмі і поживних речовин протягом тривалого часу. Рослини ж здатні робити запаси з цієї ж енергії, створюючи зернятка крохмалю.

Продукти з великим вмістом крохмалю

Картопля

Дієтолог Ольга Безугла розповіла, що картопля є одним з основних джерел крохмалю в раціоні людини.

Такий овоч часто вживається з нездоровими добавками, такими як масло, сметана, сіль і шматочки бекону. Популярні страви з картоплі можуть містити багато вуглеводів і жиру, що призводить до збільшення ваги.

Кукурудза

Кукурудза також містить значну кількість крохмалю, що слід враховувати при плануванні дієти.

Одна чашка жовтої кукурудзи містить 10,7 г крохмалю, що може здатися дуже великим. Тим не менш, кукурудза є хорошим джерелом клітковини та необхідних вітамінів групи B, тому вона є корисним доповненням до вашого раціону, якщо їсти її в помірних кількостях

Батат

Батат також містить значну кількість крохмалю, проте багатий

на бета-каротин, що робить його поживним варіантом.

Білий рис

Обираючи овочі з низьким вмістом крохмалю, ви можете насолоджуватися стравами, що підтримують здоровий рівень енергії без надмірних вуглеводів.

Ці овочі також допоможуть створити збалансоване меню, багате на необхідні поживні речовини.