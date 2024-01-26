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До яких хвороб схильні носії різних груп крові

До яких хвороб є схильність до різних груп крові (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Вчені регулярно проводять дослідження щодо груп крові. Вони стверджують, що носії різних груп мають різні схильності до тих чи інших захворювань - особливий хімічний склад впливає здоров'я та тривалість життя.

На що хворіють носії різних груп крові, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на статтю American society of hematology.

I група

За словами вчених, люди з такою групою крові рідше хворіють на серцево-судинні захворювання. А ще в їхній крові виявили більше клітин для боротьби з онкологічними захворюваннями та інфекціями. Однак носії I групи можуть страждати від запалень щитовидної залози, проблем шлунково-кишкового тракту, шкірних хвороб та алергії.

II група

Дослідники з Каролінського інституту Швеції встановили, що з носіїв II групи крові значно вищий ризик розвитку раку шлунка - на 20% більше, ніж в інших.

III група

Носії цієї групи крові частіше схильні до онкологічних захворювань і найслабше місце в їх організмі - це горло.

IV група

Людям із такою групою крові варто побоюватися інфекцій. Американські вчені з Гарварду дійшли висновку, що найбільший ризик розвитку хвороб серця мають люди з IV групою крові - на 23% вище за інших. Також у носіїв цієї групи найвищий рівень розвитку вікових когнітивних порушень, і вони найчастіше страждають від деменції.

 

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