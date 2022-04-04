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Под Киевом женщина отобрала у оккупантов трофей для ВСУ, спрятав его в кроличьей клетке

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Киев, Понедельник 04 апреля 2022 10:10
Под Киевом женщина отобрала у оккупантов трофей для ВСУ, спрятав его в кроличьей клетке Женщина под Киевом дерзко обманула захватчиков (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Жительница Киевской области "отжала" у российских оккупантов ящик с боеприпасами.

Об этом сообщается в сети.

Детали истории

Смелая жительница села Победа Броварского района "конфисковала" у оккупантов целый ящик с боеприпасами.

"Трофей" она спрятала в кроличьей клетке, а после освобождения села передала ВСУ.

На видео военный рассказывает, как восторженно встречали ВСУ в селе Победа, и как жители, рискуя своей жизнью, помогали нашим защитникам.

Как мы ранее писали, украинские бойцы голыми руками поймали российский беспилотник.

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