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В Киевской области полицейские спасли мужчину, у которого случился инсульт за рулем (видео)

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Киевская область, Суббота 27 августа 2022 19:08
В Киевской области полицейские спасли мужчину, у которого случился инсульт за рулем (видео) В Киевской области полицейские спасли мужчину (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Загальцы Киевской области патрульные полицейские заметили авто, которое странно ехало, а именно петляло по дороге. Машину остановили и оказалось, что у водителя инсульт.

Об истории спасения рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram.

У 54-летнего мужчины были частично парализованы конечности и спутанная речь. Полицейские срочно доставили водителя в больницу Боярки, где ему поставили диагноз - инсульт.

В частности, мужчину вовремя доставили в медицинское учреждение, где он получил необходимую помощь.

Благодаря полицейским Александру Яценко и Алексею Гусакову, которые быстро сориентировались, остановили авто и отвезли мужчину в больницу, удалось избежать тяжелых последствий на дороге.

Каковы предвестники инсульта

Пациенты могут испытывать ухудшение состояния здоровья, что свидетельствует о дальнейшем возникновении инсульта, еще за 3 месяца до него.

Бить тревогу следует, если в течение указанного срока проявлялись первые признаки в виде таких симптомов:

  • Сильное повышение артериального давления;
  • Резкая головная боль, распространяющаяся по всей голове;
  • Приступы головокружения;
  • Ухудшение памяти;
  • Слабость во всем теле, снижение физической активности;
  • Периодический или постоянный шум в ушах;
  • Расстройства сна.

Обычно люди не обращают внимания на указанные симптомы, поскольку они возникают не каждый день и быстро проходят. Поэтому пациенты списывают все на усталость и другие физиологические факторы.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области полицейские спасли пенсионера из трясины.

Также мы писали, что в Харькове полицейский вынес двух пенсионеров из горящего дома.

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Киевская область
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