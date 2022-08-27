В Киевской области полицейские спасли мужчину, у которого случился инсульт за рулем (видео)
В селе Загальцы Киевской области патрульные полицейские заметили авто, которое странно ехало, а именно петляло по дороге. Машину остановили и оказалось, что у водителя инсульт.
Об истории спасения рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram.
У 54-летнего мужчины были частично парализованы конечности и спутанная речь. Полицейские срочно доставили водителя в больницу Боярки, где ему поставили диагноз - инсульт.
В частности, мужчину вовремя доставили в медицинское учреждение, где он получил необходимую помощь.
Благодаря полицейским Александру Яценко и Алексею Гусакову, которые быстро сориентировались, остановили авто и отвезли мужчину в больницу, удалось избежать тяжелых последствий на дороге.
Каковы предвестники инсульта
Пациенты могут испытывать ухудшение состояния здоровья, что свидетельствует о дальнейшем возникновении инсульта, еще за 3 месяца до него.
Бить тревогу следует, если в течение указанного срока проявлялись первые признаки в виде таких симптомов:
- Сильное повышение артериального давления;
- Резкая головная боль, распространяющаяся по всей голове;
- Приступы головокружения;
- Ухудшение памяти;
- Слабость во всем теле, снижение физической активности;
- Периодический или постоянный шум в ушах;
- Расстройства сна.
Обычно люди не обращают внимания на указанные симптомы, поскольку они возникают не каждый день и быстро проходят. Поэтому пациенты списывают все на усталость и другие физиологические факторы.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области полицейские спасли пенсионера из трясины.
Также мы писали, что в Харькове полицейский вынес двух пенсионеров из горящего дома.