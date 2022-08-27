У Київській області поліцейські врятували чоловіка, у якого стався інсульт за кермом (відео)
В селі Загальці Київської області патрульні поліцейські помітили авто, яке дивно їхало, а саме петляло дорогою. Машину зупинили й виявилось, що у водія інсульт.
Про історію порятунку розповів голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.
У 54-річного чоловіка були частково паралізовані кінцівки і плутане мовлення. Поліцейські терміново доправили водія до лікарні Боярки, де йому поставили діагноз - інсульт.
Зокрема, чоловіка вчасно доставили до медичного закладу, де він отримав необхідну допомогу.
Дякуючи поліцейським Олександру Яценко та Олексію Гусакову, які швидко зорієнтувались, зупинили авто і відвезли чоловіка в лікарню, вдалось уникнути важких наслідків на дорозі.
Які передвісники інсульту
Пацієнти можуть відчувати погіршення стану здоров’я, що свідчить про подальше виникнення інсульту, ще за 3 місяці до нього.
Бити на сполох слід, якщо протягом зазначеного терміну проявлялися перші ознаки у вигляді таких симптомів:
- Сильне підвищення артеріального тиску;
- Різкий головний біль, що поширюється по всій голові;
- Напади запаморочення;
- Погіршення пам’яті;
- Слабкість у всьому тілі, зниження фізичної активності;
- Періодичний або постійний шум у вухах;
- Розлади сну.
Зазвичай люди не звертають уваги на зазначені симптоми, оскільки вони виникають не кожен день та швидко проходять. Тому пацієнти списують все на втому та інші фізіологічні чинники.
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