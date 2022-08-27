ua ru
Сб, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Київській області поліцейські врятували чоловіка, у якого стався інсульт за кермом (відео)

Новость на русском →
Київська область, Субота 27 серпня 2022 19:08
У Київській області поліцейські врятували чоловіка, у якого стався інсульт за кермом (відео) У Київській області поліцейські врятували чоловіка (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В селі Загальці Київської області патрульні поліцейські помітили авто, яке дивно їхало, а саме петляло дорогою. Машину зупинили й виявилось, що у водія інсульт.

Про історію порятунку розповів голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

У 54-річного чоловіка були частково паралізовані кінцівки і плутане мовлення. Поліцейські терміново доправили водія до лікарні Боярки, де йому поставили діагноз - інсульт.

Зокрема, чоловіка вчасно доставили до медичного закладу, де він отримав необхідну допомогу.

Дякуючи поліцейським Олександру Яценко та Олексію Гусакову, які швидко зорієнтувались, зупинили авто і відвезли чоловіка в лікарню, вдалось уникнути важких наслідків на дорозі.

Які передвісники інсульту

Пацієнти можуть відчувати погіршення стану здоров’я, що свідчить про подальше виникнення інсульту, ще за 3 місяці до нього.

Бити на сполох слід, якщо протягом зазначеного терміну проявлялися перші ознаки у вигляді таких симптомів:

  • Сильне підвищення артеріального тиску;
  • Різкий головний біль, що поширюється по всій голові;
  • Напади запаморочення;
  • Погіршення пам’яті;
  • Слабкість у всьому тілі, зниження фізичної активності;
  • Періодичний або постійний шум у вухах;
  • Розлади сну.

Зазвичай люди не звертають уваги на зазначені симптоми, оскільки вони виникають не кожен день та швидко проходять. Тому пацієнти списують все на втому та інші фізіологічні чинники.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області поліцейські врятували пенсіонера з трясовини.

Також ми писали, що у Харкові поліцейський виніс двох пенсіонерів із палаючого будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя