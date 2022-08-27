У Київській області поліцейські врятували чоловіка, у якого стався інсульт за кермом (відео)

В селі Загальці Київської області патрульні поліцейські помітили авто, яке дивно їхало, а саме петляло дорогою. Машину зупинили й виявилось, що у водія інсульт.

Про історію порятунку розповів голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram .

У 54-річного чоловіка були частково паралізовані кінцівки і плутане мовлення. Поліцейські терміново доправили водія до лікарні Боярки, де йому поставили діагноз - інсульт.

Зокрема, чоловіка вчасно доставили до медичного закладу, де він отримав необхідну допомогу.

Дякуючи поліцейським Олександру Яценко та Олексію Гусакову, які швидко зорієнтувались, зупинили авто і відвезли чоловіка в лікарню, вдалось уникнути важких наслідків на дорозі.

Які передвісники інсульту

Пацієнти можуть відчувати погіршення стану здоров’я, що свідчить про подальше виникнення інсульту, ще за 3 місяці до нього.

Бити на сполох слід, якщо протягом зазначеного терміну проявлялися перші ознаки у вигляді таких симптомів:

Сильне підвищення артеріального тиску;

Різкий головний біль, що поширюється по всій голові;

Напади запаморочення;

Погіршення пам’яті;

Слабкість у всьому тілі, зниження фізичної активності;

Періодичний або постійний шум у вухах;

Розлади сну.

Зазвичай люди не звертають уваги на зазначені симптоми, оскільки вони виникають не кожен день та швидко проходять. Тому пацієнти списують все на втому та інші фізіологічні чинники.



