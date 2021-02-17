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В Киевской области подняли цены на проезд: к чему стоит готовиться

Автор: Анна Шиканова

Тарифы на поезд в маршрутках подняли не везде, но уже с 14 февраля в нескольких направлениях стоимость проезда выросла от 2 до 5 гривен.

В каких районах пассажирам придется заплатить за проезд больше и что ждет жителей в ближайшее время, рассказали в материале "Сегодня".

Стоимость проезда с понедельника выросла в Макаровском районе, в Броварах, частично в Киево-Святошинском и Васильковском районах. В среднем цены выросли на 3 гривны, местами подорожание составило от 2 до 5 гривен.

"Подорожание происходит веерным способом. Заминка с внутренними районами, там еще думают, поднимать стоимость проезда или нет. Эти маршруты сейчас объединяют. Например, выезжает автобус на маршрут Киев – Бровары. Перед тем, как ехать на Бровары, он проехался по району, обслужил людей, а потом уже едет на основной маршрут", - объяснил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Он добавил, что в некоторых населенных пунктах цены остались прежними, так как есть сильная конкуренция с частными перевозчиками и межобластными автобусами. Не стали поднимать цены там, где поток пассажиров и так небольшой.

"В Тараще, например, вообще не будет дорожать проезд в маршрутках. Там его решили не поднимать. Направление очень спорное. Тут работает много нелегальных маршруток и большой транзит автобусов из Черкасской области", - добавил Павленко и отметил, что в Обуховском направлении пока поднимать цены на проезд тоже не будут, хотя ранее планировали.

"В вопросе подорожания проезда в пригородных маршрутках очень много неточностей и манипуляций. Но плюс три гривны – это не так критично для пассажиров в Ирпене, Обухове или в Броварах. Я надеюсь, что это подорожание проезда в маршрутках будет последним в этом году. Возможно, что-то измениться весной или обострится ситуация с карантином. Но в целом подорожание не предвидится, учитывая прогнозы о стоимости топлива и курс доллара", - считает эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что весной в Украине может подорожать проезд в городском транспорте.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали продукты, которые взлетят в цене весной.

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