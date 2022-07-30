В Киевском зоопарке мохнатым животным выделили целый остров: смотрите фото семейства

В Киевском зоопарке семье обезьян-капуцинов выделили остров площадью 250 квадратных метров.
Об этом рассказали на странице зверинца в Facebook.
Семья из 6 капуцинов зоопарка получили собственный зеленый остров.
"Теперь 25-летний Персимон вместе со своими подружками Нюбе, Силк, Эльдорадо, Чучкой и Жучкой наслаждаются большим природным оазисом, площадью 250 квадратных метров", - рассказали в зоопарке.
На острове без заборов растут большие раскидистые деревья, высотой более 10 метров. Между ними закреплены специальные деревянные конструкции, для прыжков и прогулок.
Обезьянки теперь имеют собственный романтический обзорный мостик над озером и деревянный грибок от жары и дождя.
Остров капуцинов создан силами сотрудников зоопарка с заботой и любовью к природе.
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