В Киевском зоопарке мохнатым животным выделили целый остров: смотрите фото семейства

Семья из 6 капуцинов зоопарка получили собственный зеленый остров.

"Теперь 25-летний Персимон вместе со своими подружками Нюбе, Силк, Эльдорадо, Чучкой и Жучкой наслаждаются большим природным оазисом, площадью 250 квадратных метров", - рассказали в зоопарке.

На острове без заборов растут большие раскидистые деревья, высотой более 10 метров. Между ними закреплены специальные деревянные конструкции, для прыжков и прогулок.

Обезьянки теперь имеют собственный романтический обзорный мостик над озером и деревянный грибок от жары и дождя.

Остров капуцинов создан силами сотрудников зоопарка с заботой и любовью к природе.

В Киевском зоопарке выделили остров для обезьянок (facebook.com/zoo.kyiv.ua)