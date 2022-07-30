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В Киевском зоопарке мохнатым животным выделили целый остров: смотрите фото семейства

Фото: Киевский зоопарк поселил обезьян на остров (kyivcity_gov_ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киевском зоопарке семье обезьян-капуцинов выделили остров площадью 250 квадратных метров.

Об этом рассказали на странице зверинца в Facebook.

Семья из 6 капуцинов зоопарка получили собственный зеленый остров.

"Теперь 25-летний Персимон вместе со своими подружками Нюбе, Силк, Эльдорадо, Чучкой и Жучкой наслаждаются большим природным оазисом, площадью 250 квадратных метров", - рассказали в зоопарке.

На острове без заборов растут большие раскидистые деревья, высотой более 10 метров. Между ними закреплены специальные деревянные конструкции, для прыжков и прогулок.

Обезьянки теперь имеют собственный романтический обзорный мостик над озером и деревянный грибок от жары и дождя.

Остров капуцинов создан силами сотрудников зоопарка с заботой и любовью к природе.

В Киевском зоопарке выделили остров для обезьянок (facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Как мы ранее писали, под Харьковом спасли павлина, который неделю прятался от вражеских обстрелов.

Также читайте, как в Киеве полицейский растрогал до слез своей добротой и спас котят, которых оставили умирать.

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зоопарки