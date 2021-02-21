В киевском ЦУМе открылась выставка персонажей шоу "Маска"

Как отмечается, ЦУМ и телеканал "Украина" дарят всем поклонникам "Маски" возможность вживую познакомиться с героями проекта, увидеть собственными глазами невероятные дизайнерские костюмы, которые создавались специально для шоу.

Согласно сообщению, выставка проработает до начала апреля, а в течение этого времени персонажи, созданные руками украинских дизайнеров Леси Патоки и Назара Дидыка, будут меняться.

Стенды с героями расположены на разных этажах ЦУМа.

Подробнее узнать о персонаже и посмотреть на YouTube выступление звездного участника шоу - можно будет просканировав смартфоном QR-код, размещенный у каждого костюма на выставке.