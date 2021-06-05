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В киевском Центре вакцинации людей "перебрасывают" в другую очередь: в чем причина

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Киев, Суббота 05 июня 2021 12:39
В киевском Центре вакцинации людей "перебрасывают" в другую очередь: в чем причина Фото: Центр вакцинации от COVID-19 в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в Центре вакцинации от коронавируса некоторых граждан ждал неприятный сюрприз - им отказываются делать прививки в порядке первой очереди, хотя они прибыли в заведение после приглашения.

Об этом 5 июня передает "Сегодня".

Киевляне и гости столицы, которые специально приехали из других городов для вакцинации, накануне получали звонки с приглашениями посетить Центр (просп. Броварской, 15, корпус 4, вход 4-А) для прививки от COVID-19.

Однако при этом СМС-сообщения им не приходили.

В руководстве Центра вакцинации населения подчеркивают, что без таких СМСок, получить препарат можно, только если стать в общую очередь.

Так, в Центре вакцинации должно быть 2 очереди:

  • одна - для тех, получил СМС с приглашением;
  • вторая (живая очередь) - для тех, кто зарегистрировался в приложении "Дія", но не получил ответа.

Теперь оказывается, что граждане, которые случайно тут на месте выяснили, что вместо первой очереди им придется перейти во вторую, отказываются от этого, не собираются ожидать и просто уходят.

Напомним, что Центры вакцинации на этих выходных 5 и 6 июня заработали в пяти областях: в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и еще четырех городах Полтавской области.

Добавим также, что украинцы с 8 июня смогут вакцинироваться на польской границе.

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