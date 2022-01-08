В киевском супермаркете охранник помог вору обокрасть покупателя (видео)

В Киеве в супермаркете вор украл вещи посетителей, которые те оставили в камере хранения, а помог злоумышленнику открыть ячейку сотрудник охраны магазина.
Об этом передает "Оперативный" на странице в Facebook.
Случай произошел в районе Академгородка в одном из маркетов сети "Сильпо", который расположен на улице Подлесной, 1.
О ситуации рассказали пострадавшие покупатели. Они после ограбления обратились к администрации торговой точки, и проверили записи с камеры наблюдения возле входа около шкафчика для хранения вещей.
По их словам, после покупок они пришли забрать свои вещи и обнаружили, что в их ячейке в замке торчит ключ, как и у них, но внутри - пусто.
"По камерам видно, что охранник открыл нашу ячейку какому-то типу", - говорится в публикации.
Вероятно, злоумышленник наврал секьюрити, что якобы потерял ключ, а теперь не может забрать "свои вещи". Охранник поверил и открыл ячейку при помощи своего дубликата.
Также обворованные посетители супермаркета пожаловались, что после инцидента охрана "еще и позволила себе общаться некорректно".
Что касается вора, то он разжился на маску и туалетную воду.
"Может, кто узнает этого любителя чужого?" - спрашивают граждане, предупредив о воре, промышляющем в супермаркетах.
Видео: в Киеве в "Сильпо" вор при помощи охранника стащил чужие вещи из камеры хранения
Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о схеме развода с бабушкой возле супермаркета.
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