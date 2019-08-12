На киевском рынке увидели замученное животное: в сети переполох

Зоозащитники возмущены издевательством над животным
В сети разгорелся скандал из-за фотографий связанного животного, которого увидели на одном из киевских рынков. Инцидент произошел на продуктовом рынке Феофании. Внизу, под столом лежал связанный баран. Фото появились в сообществе "Соседи. Голосеево" в Facebook.
"Сейчас на Феофановском р-ке.Шок!!!!", - подписала фото автор поста Виктория Гушель.
Многие украинцы высказались против такой жестокости, но некоторые считают, что в этом ничего такого нет, просто приближается праздник мусульман Курбан-Байрам.
Как мы ранее писали, живодер жестоко расправился с дворовым котом, который зашел на территорию двора дома по улице Скороходова, 56, в Заводском районе Николаева. Фото изверга опубликовал Евгений Кушниренко на своей странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, недавно под Одессой обнаружили настоящую живодерню для породистых собак. В питомнике были замечены алабаи, овчарки и курцхаары.