В киевском метро произошел коллапс: люди не могут попасть в подземку

Метро Киева 13 сентября снова отличилось огромными очередями. На станции метро "Минская" образовалась небывалая давка. Люди не могут попасть в подземку и вынуждены ждать.
Об этом сообщает издание "Сегодня".
Как оказалось, причиной давки является неисправность некоторых терминалов на турникетах. Из-за этого попасть в метро стало очень проблематичным.
Также отмечается, что столпотворение наблюдалось и на метро "Теремки".
Напомним, что в Киеве метрополитен из-за карантина может работать с ограничениями на вход. Такие ограничения будут вводить в пиковые часы.
Ограничения вводят, чтобы избежать скоплений людей на станциях в период карантина.
"Уважаемые пассажиры! Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопление внутри станций. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте бесконтактно", - говорится в сообщении.
Как мы ранее писали, в метро Киева каждый день коллапс на одной из станций.