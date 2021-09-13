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В киевском метро произошел коллапс: люди не могут попасть в подземку

Автор: Людмила Жукова

Метро Киева 13 сентября снова отличилось огромными очередями. На станции метро "Минская" образовалась небывалая давка. Люди не могут попасть в подземку и вынуждены ждать.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Как оказалось, причиной давки является неисправность некоторых терминалов на турникетах. Из-за этого попасть в метро стало очень проблематичным.

Также отмечается, что столпотворение наблюдалось и на метро "Теремки".

Напомним, что в Киеве метрополитен из-за карантина может работать с ограничениями на вход. Такие ограничения будут вводить в пиковые часы.

Ограничения вводят, чтобы избежать скоплений людей на станциях в период карантина.

"Уважаемые пассажиры! Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопление внутри станций. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте бесконтактно", - говорится в сообщении.

Как мы ранее писали, в метро Киева каждый день коллапс на одной из станций.

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метро