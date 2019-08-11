В киевском метро засекли наглого карманника (видео)

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В киевском метрополитене промышляют воры, которые вытаскивают у людей кошельки

В киевском метрополитене постоянно "работают" воры, которые вытаскивают у людей кошельки и мобильные телефоны. На этот раз бдительные горожане заметили одного из "карманников", но, к сожалению, задержать его не удалось, он быстро сбежал. Очевидцы происшествия сняли инцидент на видео. Ролик опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"На станции метро "Театральная" заметили карманного вора. К счастью, его вовремя заметили пассажиры. К несчастью, задержать его не удалось, но запомнить это лицо стоит, на всякий случай", - написали на странице.

Видео: Вор в киевском метро (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети отреагировали на видео в комментариях. Некоторые украинцы узнали вора, по их словам, он давно промышляет в подземке.

О, пару лет назад он пытался в сумку мне влезть, очень профессионально "работает", увидела в отражении окна, а так не заметила бы.

У меня друг в тролейбусе одного такого умного отоварил. Ментам вообще на это пофиг. Даже если задержат, то через 15 мин он снова будет чистить карманы добропорядочных граждан.

Уже нужно вводить патрули погранконтроля в Киеве....а то слишком много южных тирольцев "изучают" городские достопримечательности!

Кто бы сомневался, гастролёр с солнечной Грузии.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее сообщали, украинский актер Андрей Исаенко, который снимается в новом комедийном сериале "Абсолютно лживая история" стал жертвой наглых воров в Запорожье. Об этом он рассказал в видеообращении на Facebook.

Кстати, в Киеве полиция охраны поймала вора-домушника, который залез в чужую квартиру и спрятался под диваном. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции столицы.