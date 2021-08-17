В киевском метро полицейский спас жизнь человеку: пассажир стал бледно-синего цвета

Все произошло на станции метро "Нивки". Резко одному из пассажиров стало плохо. Полицейский Максим Троценко провел сердечно-легочную реанимацию с помощью дефибриллятора, навыки по применению которого получил на курсах по оказанию первой домедицинской подготовки.

Полицейский Максим Троценко рассказал, что на перроне он увидел человека в бессознательном состоянии, предварительно - с сердечной недостаточностью.

"Я увидел, что лицо мужчины стало бледно-синего цвета, едва билось сердце и медленное дыхание, поэтому сразу взял стационарный дефибриллятор и начал сердечно-легочную реанимацию. Пытался сделать все так, как учили на курсах домедицинской помощи. Реанимация продолжалась около 20 минут, после чего человек пришел в себя. Далее на станцию ​​прибыли медики и госпитализировали больного в больницу", - рассказал герой.

Врачи подтвердили, что работник полиции вовремя и правильно оказал первую домедицинскую помощь, что спасло жизнь пассажира. Сейчас мужчина находится в больнице под наблюдением медиков.

Полицейский спас человека (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)