ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В киевском бомбоубежище обустроили палату для онкобольных малышей: на фото не взглянуть без слез

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 февраля 2022 18:03
В киевском бомбоубежище обустроили палату для онкобольных малышей: на фото не взглянуть без слез Фото: Онкобольные детки находятся в киевском бомбоубежище (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

После вторжения России в Украину маленькие онкобольные дети вынуждены находиться в бомбоубежищах, чтобы сохранить свою жизнь. Там для них медики оборудовали своеобразные палаты.

На эти кадры невозможно смотреть без боли и слез.

Дети, лечащиеся от рака, находятся в бомбоубежище онкологического отделения больницы, 28 февраля 2022 года, Киев, Украина. Так подписали серию фото.

В киевском бомбоубежище обустроили палату для онкобольных малышей: на фото не взглянуть без слезВ киевском бомбоубежище обустроили палату для онкобольных малышей: на фото не взглянуть без слезВ киевском бомбоубежище обустроили палату для онкобольных малышей: на фото не взглянуть без слезВ киевском бомбоубежище обустроили палату для онкобольных малышей: на фото не взглянуть без слезВ киевском бомбоубежище обустроили палату для онкобольных малышей: на фото не взглянуть без слезВ киевском бомбоубежище обустроили палату для онкобольных малышей: на фото не взглянуть без слезВ киевском бомбоубежище находятся онкобольные дети (Getty Images)

Как мы ранее писали, в Генштабе рассказали о поступках оккупантов, за которые враг будет гореть в аду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине