В киевском бомбоубежище обустроили палату для онкобольных малышей: на фото не взглянуть без слез
Фото: Онкобольные детки находятся в киевском бомбоубежище (Getty Images)
После вторжения России в Украину маленькие онкобольные дети вынуждены находиться в бомбоубежищах, чтобы сохранить свою жизнь. Там для них медики оборудовали своеобразные палаты.
На эти кадры невозможно смотреть без боли и слез.
Дети, лечащиеся от рака, находятся в бомбоубежище онкологического отделения больницы, 28 февраля 2022 года, Киев, Украина. Так подписали серию фото.
В киевском бомбоубежище находятся онкобольные дети (Getty Images)
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