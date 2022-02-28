Одне з київських бомбосховищ облаштували, як палату для онкохворих малюків: на фото не глянути без сліз
Фото: онкохворі дітки знаходяться в київському бомбосховищі (Getty Images)
Після вторгнення Росії в Україну маленькі онкохворі діти змушені перебувати в бомбосховищах, щоб зберегти своє життя. Там для них медики обладнали своєрідні палати.
На ці кадри неможливо дивитися без болю і сліз.
Діти, які лікуються від раку, перебувають у бомбосховищі онкологічного відділення лікарні, 28 лютого 2022 року, Київ, Україна. Так підписали серію фото.
У Київському бомбосховищі перебувають онкохворі діти (Getty Images)
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