ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Одне з київських бомбосховищ облаштували, як палату для онкохворих малюків: на фото не глянути без сліз

Новость на русском →
Київ, Понеділок 28 лютого 2022 18:03
Одне з київських бомбосховищ облаштували, як палату для онкохворих малюків: на фото не глянути без сліз Фото: онкохворі дітки знаходяться в київському бомбосховищі (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Після вторгнення Росії в Україну маленькі онкохворі діти змушені перебувати в бомбосховищах, щоб зберегти своє життя. Там для них медики обладнали своєрідні палати.

На ці кадри неможливо дивитися без болю і сліз.

Діти, які лікуються від раку, перебувають у бомбосховищі онкологічного відділення лікарні, 28 лютого 2022 року, Київ, Україна. Так підписали серію фото.

Одне з київських бомбосховищ облаштували, як палату для онкохворих малюків: на фото не глянути без слізОдне з київських бомбосховищ облаштували, як палату для онкохворих малюків: на фото не глянути без слізОдне з київських бомбосховищ облаштували, як палату для онкохворих малюків: на фото не глянути без слізОдне з київських бомбосховищ облаштували, як палату для онкохворих малюків: на фото не глянути без слізОдне з київських бомбосховищ облаштували, як палату для онкохворих малюків: на фото не глянути без слізОдне з київських бомбосховищ облаштували, як палату для онкохворих малюків: на фото не глянути без слізУ Київському бомбосховищі перебувають онкохворі діти (Getty Images)

Як ми раніше писали, у Генштабі розповіли про вчинки окупантів, за які ворог буде горіти в пеклі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні
Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні