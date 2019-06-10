Киевский вокзал в тизере игры FIFA 20: появилось яркое видео

Вышел тизер FIFA 20 (фото: ea.com)

Недостроенный Дарницкий вокзал "засветился" в видео к игре FIFA 20

Вокзал в Киеве стал главной локацией для сьемок тизера популярной игры FIFA 20 от EA Sports. На видео, которое появилось в сети, группа ребят играют в уличный футбол на недостроенном Дарницком вокзале.

Как сообщает The Village Україна, съемками ролика в Украине занималась известная киевская продакшн-компания Radioaktive Film. Эта студия, кстати, снимала клипы мировым звездам, таким как Twenty One Pilots, Coldplay и многим другим. Кроме того, украинские специалисты принимали участие в сьемках мегапопулярного сериала "Чернобыль" от HBO.

Тизер популярного футбольного симулятора FIFA 20

Добавим, что в ролике, посвященному FIFA 20, снимались украинские стрит-футболистки. Съемки рекламы проходили в апреле в течение одного дня.

Съемки рекламного ролика к популярному футбольному симулятору FIFA 20 проходили на Дарницком вокзале (фото: wikimapia.org)

Дарницкий вокзал (фото: wikimapia.org)

Отметим, что игра FIFA 20 выйдет 27 сентября 2019 года. По сравнению с предыдущей версией популярного симулятора, в FIFA 20 ожидаются значительные изменения. Например, теперь геймер сможет создать своего игрока, выбрать экипировку и демонстрировать свой стиль на игровых площадках по всему миру.

Ранее мы писали о том, как на киевской Троещине снимали "Чернобыль".