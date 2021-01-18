Киевский роддом попал в скандал: бред и треш

Киевский роддом оказался в центре скандала (фото: facebook. com. centrkrizis)

Киевский роддом №1 в Печерском районе оказался в центре скандала. Столичный журналист пожаловался на то, что его жене после родов не выдали бэби-бокс, а также на то, что свидетельство о рождении малыша невозможно оформить в роддоме, как это было ранее анонсировано.

"Минсоцполитики заявило, что с 1 января 2021 года боксы точно будут в роддомах. Но на календаре 18 января, а в роддоме №1 мне прямо заявили, что бэби-боксов в роддомах нет и не будет. На логичный вопрос "почему" отвечают "потому что". В Минсоцполитики удивились моим словам об отсутствии боксов. Сначала мне заявили, что оперативно дать информацию, где делись "пакеты малыша" (которые вообще-то закупила ООН), не могут. Потом пообещали письменно ответить, если распишу ситуацию в запросе. Таинственные "пакеты малыша", видимо, растворились в морозном украинском воздухе", - написал журналист Олег Черныш у себя на Facebook.

Потом Олег получил ответ на свой запрос, в котором сообщалось, что "Минсоцполитики принимает все необходимые меры для ускорения выдачи пакетов малыша".

Далее Олег столкнулся с трудностями получения свидетельства о рождении малыша в роддоме. Как оказалось, в роддоме №1 сейчас его нельзя получить.

"На мою просьбу оформить и нам свидетельство о рождении в роддоме на меня опять посмотрели, как на идиота и заявили, что эта "акция" уже 2 месяца как не работает (при том, что на сайте роддома №1 до сих пор написано о такой возможности). Почему "акция" не работает мне так никто и не объяснил", - написал Олег.

По его словам, ему пришлось идти в Печерский ЗАГС, чтобы оформить этот документ.

"Пришлось оформлять документ в "Е-малятко" (там тоже были обнаружены свои баги) и идти ножками в Печерский загс за бумажкой (притом идти пришлось дважды – ведь у загса неожиданно четверг, 14 января, оказался санитарным днем). Забавно, что при входе в загс меня встретил плакат "Воспользуйтесь услугой получения свидетельства о рождении прямо в роддоме", - сообщил журналист.

Позже Олег добавил, что Минцифры сразу же отреагировало на его обращение с проблемой, о чем он написал в комментариях.

"Спасибо за обработку моего заявления! Безусловно, Е-малятко очень удобное приложение, но в моем посте речь шла о сложностях с получением свидетельства (родители должны выделять время и ехать забирать документ, а не его приносят к ним в роддом, как было раньше), а не о сложностях с предоставлением документов для получения справок (здесь также я обнаружил несколько мелких неудобств, которые передал в Минцифры). Но в целом Е-малятко, безусловно, шаг вперед и облегчение для родителей", - отметил Олег.

Также мужчина сообщил и о хамстве в медучреждении, с которым ему пришлось столкнуться.

"Но после родов, к сожалению, начались проблемы с персоналом. Мы столкнулись с равнодушием медработников (пришлось даже вызванивать руководство роддома, чтоб они заставили медсестер и врачей просто зайти в палату к жене и помочь ее правильно накормить ребенка), хамством (медработница публично вычитала меня только за то, что я второй раз за день принес передачку жене перед выпиской)", - рассказал он.

При этом он отметил, что к профессионализму врачей он никаких претензий не имеет. Роды у его жены приняли отлично, но только потом начались проблемы.

"Венцом хамства стал день выписки жены с ребенком. Именно в этот день, 14 января, в Киеве начался сильный снегопад, но нам пришлось чуть ли не на коленях упрашивать персонал и врачей открыть шлагбаум и позволить нам подъехать на машине к главному входу роддома, а не идти с младенцем 300 метров к стоянке. Как нам заявили, "подъезжать ко входу имеет право только главврач", "200 лет никто не подъезжал, и вы не будете", - рассказал журналист о вопиющей ситуации.

Журналист назвал всю процедуру после рождения ребенка в роддоме "трешем и бредом".

Как мы ранее писали, журналист рассказал о хамстве в киевском роддоме.