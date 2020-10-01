Киевский маньяк работал в столице тренером: всплыли новые детали скандального дела

В Киеве был задержан опасный маньяк, жертвами которого стало несколько женщин. Две жертвы преступника покончили жизнь самоубийством, и полиция решила возобновить расследование, так как считает, что женщин могли довести до суицида.

Преступник орудовал уже много лет и его до сих пор не могли привлечь к уголовной ответственности. Однако несчастный случай с молодой женщиной по имени Ольга, дал возможность наконец-то арестовать жуткого тирана. После того как в полиции сообщили информацию о преступнике и призвали других женщин сообщать о преступлениях, обнаружились и другие жертвы маньяка.

В социальных сетях рассекретили личность преступника. Им оказался известный в Киеве тренер и врач Алексей Волков. На своих страницах он указывал, что занимается спортивной медициной.

Как рассказала одна из пострадавших Ася Зброцкая, Волков избил ее в 2013 году и сжег ее автомобиль. С 2013 года на него заведено два уголовных дела, но к ответственности Волкова до сих пор не привлекли.

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Еще одна девушка, Катерина Васильковская, сообщила, что общалась с преступником, но вовремя прекратила общение и избежала опасности.

"Я с ним встречалась. Три свидания. После этого он начал быть навязчивым, и я его заблокировала, потом долго мне писал, что я невоспитанная. И я додумалась ездить со свиданий с ним домой на такси, и он не подвозил. Он такой нежный и обходительный. И дочка с ним живет, и жена умерла, когда дочь совсем маленькая была. И такой он страдательный романтичный. Вообще никакого намека на агрессию", - рассказала Васильковская в комментариях на странице Татьяны Луповой в Facebook.

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Подобную историю сообщила и родственница последней жертвы Волкова – Ольги, которая на данный момент находится в больнице после избиения в жутком состоянии. Женщина поехала с Волковым в загородный дом, между ними возник конфликт, и она попыталась поставить точку в отношениях. На шум отреагировали соседи и вполне вероятно, что этим они спасли ей жизнь.

"Недавно она познакомилась с мужчиной, который втерся ей в доверие, и она не подозревала, что он окажется жестоким маньяком. Когда Оля начала замечать странности в его поведении, хотела прекратить с ним общение, но как видно, уйти от не получилось", - написала Светлана Войтенко в Facebook.

Александр Волков

У Ольги множественные травмы головного мозга, переломы черепа, ребер, лучевой кости, множественные ушибы головы, туловища, конечностей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жертва киевского маньяка рассказала о многочисленных побоях.

А также мы писали о том, что под Киевом отчим зверски избил семилетнего пасынка.