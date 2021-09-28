Киевский инфекционист рассказал, как изменилось течение коронавируса: куча "сюрпризов"

"В Киеве сейчас работает две больницы, по сравнению с девятью, которые работали весной. Поэтому информация, что все больницы переполнены не соответствует действительности", - прокомментировал ситуация сейчас в столице врач.

По его словам, больных действительно стало больше.

"Очень интересно, что нам ковид за этот год предоставил кучу сюрпризов. У одного человека совсем, например, не было симптомов, у второго был просто насморк, кто-то потерял нюх. А кто-то лежал под кислородом. Все очень странно и индивидуально", - рассказал Дубровский.

Анализируя картину сейчас медик сказал, что в данное время все тоже болеют по-разному, как и весной, нет единых симптомов, одинаковых для всех.

"Ковид протекает по-разному. Он попадает на подгрунтье разное. Если у человека были хронические заболевания - инфекция их усугубляет. Вы посмотрите, кто у нас сейчас лежит в больницах. Это люди, у которых был инсульт, инфаркт...", - резюмировал доктор.