Київський інфекціоніст розповів, як змінився перебіг коронавірусу: купа "сюрпризів"

Коронавірус в Україні та його перебіг досить змінилися. Ситуація зараз не схожа на весняну.

"У Києві зараз працює дві лікарні, у порівнянні з дев'ятьма, які працювали навесні. Тому інформація, що всі лікарні переповнені не відповідає дійсності", - прокоментував ситуація зараз у столиці лікар.

За його словами, хворих дійсно стало більше.

"Дуже цікаво, що нам ковід за цей рік надав купу сюрпризів. У однієї людини зовсім, наприклад, не було симптомів, у другого був просто нежить, хтось втратив нюх. А хтось лежав під киснем. Все дуже дивно та індивідуально", - розповів Дубровський.

Аналізуючи картину зараз медик сказав, що тепер всі теж хворіють по-різному, як і навесні, немає єдиних симптомів, однакових для всіх.

"Ковід протікає по-різному. Він потрапляє на різне підгрунтя. Якщо у людини були хронічні захворювання - інфекція їх посилює. Ви подивіться, хто у нас зараз лежить в лікарнях. Це люди, у яких був інсульт, інфаркт...",- резюмував доктор.