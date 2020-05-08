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Киевский депутат жестко избил жену до синяков: свою вину отрицает

STYLERЖизнь    08.05.2020 - 09:06
Киевский депутат жестко избил жену до синяков: свою вину отрицает
Киевский депутат поднял руку на свою жену (коллаж РБК-Украина)

Жена киевского депутата обвиняет его в жестоком избиении из-за ребенка

Депутат Киевского областного совета Глеб Лирник поднял руку на свою жену, с которой официально уже не живет, но еще и не состоит в разводе. Его супруга Валентина Павлюк утверждает, что ее муж избил ее во дворе на глазах у ребенка, которого они не могут поделить.

Супруги уже давно не живут вместе, но ребенок проживает с отцом, мать приходит иногда навестить сына. Так произошло и в последний раз, когда Валентина пришла забрать сына на пару дней. Между супругами произошел конфликт, который сняла на камеру адвокат Екатерина Власюк.

Валентина подробно рассказала, как ее избил Глеб. Также пара уже два месяца воюет за двухлетнего ребенка.

"Я начинаю идти от гаража, за мной начинает бежать Глеб, я с ребенком на руках. Меня свалили на пол. Он начинает меня бить, так об пол", – рассказала женщина ТСН.

На видео с камер наблюдения заметно, как мама пытается забрать сына у няни. Когда она с мальчиком уже шла к выходу, адвокат за воротами услышала крики.

В больнице врачи диагностировали у женщины черепно-мозговую травму.

Депутат все отрицает, говорит, что жена упала на землю, а кровь из носа у нее пошла из-за высокого давления.

"Я увидел, что Валя хочет ребенка забрать. Я ее схватил, она начала кричать, я закрыл ей рот рукой, чтобы не пугать ребенка. Когда мы упали, другой рукой я забрал ребенка", - отметил депутат.

В Киеве депутат избил жену (видео: ТСН)

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