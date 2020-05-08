Київський депутат жорстко побив дружину до синців: свою вину заперечує

Київський депутат підняв руку на свою дружину (колаж РБК-Україна)

Дружина київського депутата звинувачує його у жорстокому побитті за дитину

Депутат Київської обласної ради Гліб Лірник підняв руку на свою дружину, з якою офіційно вже не живе, але ще й не розлучений. Його дружина Валентина Павлюк стверджує, що її чоловік побив її у дворі на очах у дитини, яку вони не можуть поділити.

Подружжя вже давно не живуть разом, але дитина проживає з батьком, мати приходить іноді провідати сина. Так сталося і в останній раз, коли Валентина прийшла забрати сина на пару днів. Між подружжям виник конфлікт, який зняла на камеру адвокат Катерина Власюк.

Валентина докладно розповіла, як її побив Гліб. Також пара вже два місяці воює за дворічну дитину.

"Я починаю йти від гаража, за мною починає бігти Гліб, я з дитиною на руках. Мене повалили на підлогу. Він починає мене бити, так об підлогу", – розповіла жінка ТСН.

На відео з камер спостереження видно, як мама намагається забрати сина у няні. Коли вона з хлопчиком вже йшла до виходу, адвокат за воротами почула крики.

У лікарні лікарі діагностували у жінки черепно-мозкову травму.

Депутат заперечує, каже, що дружина впала на землю, а кров з носа у неї пішла через високий тиск.

"Я побачив, що Валя хоче забрати дитину. Я схопив її, вона почала кричати, я закрив їй рот рукою, щоб не лякати дитину. Коли ми впали, іншою рукою я забрав дитину", - зазначив депутат.

В Києві депутат побив дружину (відео: ТСН)

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