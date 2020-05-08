ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київський депутат жорстко побив дружину до синців: свою вину заперечує

STYLERЖиття    08.05.2020 - 09:06
Київський депутат жорстко побив дружину до синців: свою вину заперечує
Київський депутат підняв руку на свою дружину (колаж РБК-Україна)

Дружина київського депутата звинувачує його у жорстокому побитті за дитину

Депутат Київської обласної ради Гліб Лірник підняв руку на свою дружину, з якою офіційно вже не живе, але ще й не розлучений. Його дружина Валентина Павлюк стверджує, що її чоловік побив її у дворі на очах у дитини, яку вони не можуть поділити.

Подружжя вже давно не живуть разом, але дитина проживає з батьком, мати приходить іноді провідати сина. Так сталося і в останній раз, коли Валентина прийшла забрати сина на пару днів. Між подружжям виник конфлікт, який зняла на камеру адвокат Катерина Власюк.

Валентина докладно розповіла, як її побив Гліб. Також пара вже два місяці воює за дворічну дитину.

"Я починаю йти від гаража, за мною починає бігти Гліб, я з дитиною на руках. Мене повалили на підлогу. Він починає мене бити, так об підлогу", – розповіла жінка ТСН.

На відео з камер спостереження видно, як мама намагається забрати сина у няні. Коли вона з хлопчиком вже йшла до виходу, адвокат за воротами почула крики.

У лікарні лікарі діагностували у жінки черепно-мозкову травму.

Депутат заперечує, каже, що дружина впала на землю, а кров з носа у неї пішла через високий тиск.

"Я побачив, що Валя хоче забрати дитину. Я схопив її, вона почала кричати, я закрив їй рот рукою, щоб не лякати дитину. Коли ми впали, іншою рукою я забрав дитину", - зазначив депутат.

В Києві депутат побив дружину (відео: ТСН)

Як ми раніше писали, у Запоріжжі затримали підозрюваного у побитті і пограбуванні ветерана АТО.

ДБР розшукує винних у побитті ув'язнених у Кропивницькому СІЗО У Києві поліція напала на журналіста: били до струсу мозку
Новини України побиттядепутаты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся