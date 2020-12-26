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В киевских парках промышляют вандалы, которые разрушают новогодние елки (фото)

Автор: Анжелика Галушко

Новогодние елки в нескольких парках Киева, только недавно украшенные к праздникам, испортили неизвестны. Вандалы повредили игрушки на новогодних деревьях и декорации рядом с ними. Так, в парке "Интернациональный" на елке посрывали игрушки и гирлянды.

Как сообщает "Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Святошинского района", последствия беспорядка обнаружили утром 24 декабря. Заметили вандализм сотрудники парка.

По их словам, неизвестные повредили ограду, сорвали провода гирлянд, сломали ветки и разбили новогодние игрушки.

Испорченная елка в парке "Интернациональный" (фото: facebook.com/svyatosh.kpuzn)

Кроме того, на днях в парке "Совки" злоумышленники повредили гирлянду на установке елки на центральной площади.

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Коммунальщики заверили, что они восстановят елки, но призвали людей не совершать подобных действий и с уважением относиться к новогодним локациям.

"Украшая парки накануне Нового года, мы надеемся, что они будут создавать праздничное настроение и положительные эмоции. Конечно, мы все починим, и елки и дальше будут сиять праздничными огнями. Мы очень надеемся, что подобное не повторится", – сказали в коммунальном предприятии.

Испорченная елка в парке "Совки" (фото: facebook.com/svyatosh.kpuzn)

Напомним, в Киеве на Софийской площади во время зажжения главной елки страны произошел пожар, загорелась гирлянда.

Мы также писали о том, под Херсоном сгорела главная новогодняя елка на городской площади через замыкание контактов на гирлянде. При этом люди снимали видео, смеялись и позировали на фоне горящего дерева.

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