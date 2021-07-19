Киевская река покрылась опасной пеной. Теперь это мощным потоком несется в Днепр

Слив непонятного вещества в реку рядом с метро "Сырец", по словам очевидицы, происходит ориентировочно со стороны частного сектора

Женщина говорит, что сюда бегают купаться дети, люди гуляют с собаками.

"Это родниковое место! Мы с родников берем воду. Что вы творите, твари?" - не скрывает возмущения автор видео.

Видео: В реку Сырец в Киеве сливают опасные отходы (Facebook/Светлана Гурова)

"Зарегистрировано обращение в полицию Подольского р-на по номеру 27424. Прошу поддержки. Экологическую полицию вызвать не удалось! В понедельник будем обращаться снова к "экологии", - сообщает Светлана.

Интересно, что обычно течение в реке очень спокойное. На фото ниже видно, как Сырец выглядит в обычном состоянии.

Фото: Река Сырец в Киеве (Википедия)

Для справки:

Сырец (Сырецкий ручей) - речка, впадающая в Кирилловское озеро, из которого вытекает правый приток Днепра Почайна. Протекает по территории Киева.