Под Киевом замечены редкие "краснокнижные" животные: ходят по одному маршруту (фото)

В Ворзеле под Киевом заметили лосей
В Ворзеле Киевской области местные жители заметили на обочине дороги лосей. Люди утверждают, что это мама с малышом и они ходят по одному и тому же маршруту. Животных, которые занесены в Красную книгу, заметили тут ранним утром.
"Лоси тут часто переходят дорогу, но по одиночке. А в этот раз жители заметили сразу двух. Причем было это ранним утром, когда на проезжей части было немного машин", – рассказал местный житель Павел Коваленко изданию "Сегодня".
По словам украинского эколога Павла Соколенко, то, что животных замечают на улице, является хорошим знаком.
"Это очень необычно для города, чтобы лоси гуляли по улицам. Эти животные обитают в глубине лесов – живут там и питаются растительностью. Сами по себе лоси – не социальные животные. Они избегают территорий, где находятся люди. Возможно, животные вышли из ближайшего лесного массива. А Ворзель, Буча, Тетерев – это территории, которые окружены лесными массивами. Скорей всего лоси просто мигрировали в поисках пищи и в это время на улицах не было людей и машин, которые могли бы их напугать", – рассказал Соколенко.
Эколог считает, что лоси перестали бояться людей и выходят из леса в поисках еды.
"Я считаю, что сам факт наличия лосей в черте Киева и области – это очень позитивный момент. Это говорит о том, что на них перестали охотиться и они хорошо себя чувствуют в лесах вокруг столицы. Обезопасить людей от лосей и наоборот – просто невозможно. Водители должны знать, что они могут внезапно появиться на дороге и быть максимально внимательными", – подытожил эколог.
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Автор: Людмила Жукова