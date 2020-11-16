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Под Киевом во втором туре выборов за мэра голосовали за Трампа

Автор: Людмила Жукова

В Киевской области один из избирателей проголосовал за Трампа

В Киевской области на выборах мэра Украинки произошел казус. Дело в том, что во втором туре за градоначальника один из избирателей отдал голос за Дональда Трампа, который на данный момент еще является президентом США. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Евгений Куксин.

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"На выборах мэра Украинки один из избирателей проголосовал за Трампа. Make Ukrainka great again!" – написал журналист под фото.

Куксин опубликовал фото испорченного бюллетеня, на котором избиратель ручкой написал слово "Трамп" в третьей графе.

Отметим, что во второй тур мэра Украинки вышли два кандидата. Это Оксана Кирилюк от партии "Слуга народа" и бывший глава Обуховской и Бориспольской райгосадминистрации Александр Туренко (партия "Европейская солидарность").

В Украинке проголосовали за мэра Дональда Трампа

Как ранее сообщалось, явка во втором туре выборов мэров в Украине составила 24%. Это данные по состоянию на 20:00 15 ноября, то есть на момент окончания голосования и закрытия избирательных участков.

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