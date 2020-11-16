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Под Киевом во втором туре выборов за мэра голосовали за Трампа

Понедельник 16 ноября 2020 09:12
Под Киевом во втором туре выборов за мэра голосовали за Трампа
Выборы мэра в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области один из избирателей проголосовал за Трампа

В Киевской области на выборах мэра Украинки произошел казус. Дело в том, что во втором туре за градоначальника один из избирателей отдал голос за Дональда Трампа, который на данный момент еще является президентом США. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Евгений Куксин.

"На выборах мэра Украинки один из избирателей проголосовал за Трампа. Make Ukrainka great again!" – написал журналист под фото.

Куксин опубликовал фото испорченного бюллетеня, на котором избиратель ручкой написал слово "Трамп" в третьей графе.

Отметим, что во второй тур мэра Украинки вышли два кандидата. Это Оксана Кирилюк от партии "Слуга народа" и бывший глава Обуховской и Бориспольской райгосадминистрации Александр Туренко (партия "Европейская солидарность").

Под Киевом во втором туре выборов за мэра голосовали за ТрампаВ Украинке проголосовали за мэра Дональда Трампа

Как ранее сообщалось, явка во втором туре выборов мэров в Украине составила 24%. Это данные по состоянию на 20:00 15 ноября, то есть на момент окончания голосования и закрытия избирательных участков.

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