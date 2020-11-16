Під Києвом у другому турі виборів мера голосували за Трампа

Вибори мера в Україні (фото: РБК-Україна)

У Київській області один з виборців проголосував за Трампа

В Київській області на виборах мера Українки стався казус. Справа в тому, що в другому турі за градоначальника один з виборців віддав голос за Дональда Трампа, який на даний момент ще є президентом США. Про це своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Євген Куксін.

"На виборах мера Українки один з виборців проголосував за Трампа. Make Ukrainka great again!" – написав журналіст під фото.

Куксін опублікував фото зіпсованого бюлетеня, на якому виборець ручкою написав слово "Трамп" у третій графі.

Зазначимо, що у другий тур мера Українки вийшли два кандидати. Це Оксана Кирилюк від партії "Слуга народу" і колишній голова Обухівської і Бориспільської райдержадміністрації Олександр Туренко (партія "Європейська солідарність").

В Українці проголосували за мера Дональда Трампа

Як раніше повідомлялося, явка у другому турі виборів мерів в Україні склала 24%. Це дані станом на 20:00 15 листопада, тобто на момент закінчення голосування та закриття виборчих дільниць.