Под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу же за это поплатился (видео)

Водитель не пропустил скорую помощь в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Водителя ждала расплата за хамское поведение на дороге в Киевской области

В Ирпене под Киевом водителя настигла моментальная расплата за то, что он не пропустил скорую с сиренами. Причем расплачиваться водителю легковушки марки Hyundai пришлось в буквальном смысле этого слова.

Дело в том, что патрульная полиция с 29 по 31 июля проводит по всей территории Украины спецакцию "Внимание! Спецсигнал!". И тех водителей, которые не пропускают кареты скорой медицинской помощи, с включенными проблесковыми маячками и сиреной, сразу же штрафуют.

"К сожалению, не всегда водители правильно реагируют, когда пожарная машина, скорая или полиция спешат на очередной вызов", - говорится на странице Facebook Патрульной полиции Киевской области.

Один из таких инцидентов произошел на улице Соборная в городе Ирпень. 41-летний водитель Hyundai Accent не только не уступил дорогу скорой, но еще и разговаривал в этот момент по мобильному телефону.

Так что патрульная полиция, авто которой ехало сразу же за скорой, смогла выписать ему штраф, да еще и не один.

Не надав перевагу в русі автомобілю швидкої з проблисковими маячками та сиреною – будь готовий відповідати за усією суворістю закону Не надав перевагу в русі автомобілю швидкої медичної допомоги, з увімкненими проблисковими маячками та сиреною – будь готовий відповідати за усією суворістю закону З 29 липня по 31 липня на території країни розпочався комплекс профілактичних заходів під умовною назвою “Увага! Спецсигнал!”. Мета таких заходів — нагадати учасникам дорожнього руху про необхідність дотримуватися правил пропуску спецтранспорту з увімкненими звуковими та світловими сигналами. Пам'ятайте – таким чином ви надаєте більше шансів відповідним службам врятувати чиєсь життя. На жаль, не завжди водії правильно реагують, коли пожежна машина, швидка чи поліція поспішають на черговий виклик. Як приклад, вчора на початку 11-ї години, на вулиці Соборна в місті Ірпінь, 41-річний водій Hyundai Accent не надав перевагу в русі автомобілю швидкої медичної допомоги. Спецтранспорт рухався з увімкненими проблисковими маячками та сиреною. На додачу, водій легковика розмовляв ще мобільним телефоном. Від патрульних чоловік отримав відповідні адміністративні матеріали. Порушник пообіцяв надалі ніколи не допускати такого та завжди надавати дорогу. Не будьте байдужими, пропускайте спецтранспорт та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Від цього залежить чиєсь життя! #ПорядокЦеТи #ПатрульнаполіціяКиївськоїобласті Опубліковано Патрульна поліція Київської області Середа, 29 липня 2020 р.

Водитель расплатился за то, что не пропустил скорую (видео: facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

"От патрульных мужчина получил соответствующие административные материалы. Нарушитель пообещал впредь никогда не допускать подобного и всегда предоставлять дорогу. Не будьте равнодушными, пропускайте спецтранспорт и соблюдайте правила дорожного движения. От этого зависит чья-то жизнь!" - резюмировали "копы".

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