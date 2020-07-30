Під Києвом водій не пропустив "швидку" і відразу ж за це поплатився (відео)

Водій не пропустив швидку допомогу в Києві (колаж: РБК-Україна)

Водія чекала розплата за хамську поведінку на дорозі в Київській області

В Ірпені під Києвом водія настигнула моментальна розплата за те, що він не пропустив швидку з сиренами. Причому розплачуватися водієві легковика марки Hyundai довелося в буквальному сенсі цього слова.

Річ у тому, що патрульна поліція з 29 по 31 липня проводить по всій території України спецакцію "Увага! Спецсигнал!". І тих водіїв, які не пропускають карети швидкої медичної допомоги, з ввімкненими проблисковими маячками та сиреною, відразу ж штрафують.

"На жаль, не завжди водії правильно реагують, коли пожежна машина, швидка або поліція поспішають на черговий виклик", - йдеться на сторінці Facebook Патрульної поліції Київської області.

Один з таких інцидентів стався на вулиці Соборна у місті Ірпінь. 41-річний водій Hyundai Accent не тільки не поступився дорогою швидкій, але ще й розмовляв у цей момент по мобільному телефону.

Так що патрульна поліція, авто якої їхало відразу ж за швидкою, змогла виписати йому штраф, та ще й не один.

Не надав перевагу в русі автомобілю швидкої з проблисковими маячками та сиреною – будь готовий відповідати за усією суворістю закону Не надав перевагу в русі автомобілю швидкої медичної допомоги з увімкненими проблисковими маячками та сиреною – будь готовий відповідати за усією суворістю закону З 29 липня по 31 липня на території країни розпочався комплекс профілактичних заходів під умовною назвою “Увага! Спецсигнал!" Мета таких заходів — нагадати учасникам дорожнього руху про необхідність дотримуватися правил пропуску спецтранспорту з увімкненими звуковими та світловими сигналами. Пам'ятайте – таким чином ви надаєте більше шансів відповідним службам врятувати чиєсь життя. На жаль, не завжди водії правильно реагують, коли пожежна машина, швидка чи поліція поспішають на черговий виклик. Як приклад, вчора на початку 11-ї години, на вулиці Соборна у місті Ірпінь, 41-річний водій Hyundai Accent не надав перевагу в русі автомобілю швидкої медичної допомоги. Спецтранспорт рухався з увімкненими проблисковими маячками та сиреною. На додачу, водій легковика розмовляв ще мобільним телефоном. Від патрульних чоловік отримав відповідні адміністративні матеріали. Порушник пообіцяв надалі ніколи не допускати такого та завжди надавати дорогу. Не будьте байдужими, пропускайте спецтранспорт та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Від цього залежить чиєсь життя! #ПорядокЦеТи #ПатрульнаполіціяКиївськоїобласті Опубліковано Патрульна поліція Київської області Середа, 29 липня 2020 р.

Водій розплатився за те, що не пропустив швидку (відео: facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

"Від патрульних чоловік отримав відповідні адміністративні матеріали. Порушник пообіцяв надалі ніколи не допускати подібного і завжди надавати дорогу. Не будьте байдужими, пропускайте спецтранспорт та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Від цього залежить чиєсь життя!" - резюмували "копи".

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