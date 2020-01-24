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Під Києвом священик назвав загиблого бійця "братовбивцею": подробиці скандалу

STYLERЖиття    24.01.2020 - 21:15
Під Києвом священик назвав загиблого бійця "братовбивцею": подробиці скандалу
Під Києвом священик УПЦ МП образив загиблого "кіборга" (Колаж РБК-Україна)

Мати загиблого "кіборга" розповіла про священика, який назвав її загиблого сина "братовбивцею"

В селі Морозівка Київської області вибухнув скандал, адже священик УПЦ МП образив пам'ять загиблого "кіборга" Дениса Поповича, який боровся за Донецький аеропорт і загинув за Україну. Мати бійця знаходиться у розпачі, тому, що прийшовши до церкви в день народження загиблого сина, священик назвав Дениса "братовбивцею" і вигнав всю сім'ю з храму на дощ.

Жінка в сльозах розповіла, що готова була провалитися під землю від сорому, адже в цю церкву ходило все її покоління. Мати воїна звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням розібратися в цій ситуації. Вона зазначила, що раніше не розуміла різниці між патріархатами, але зараз відчула це на собі. Голова країни записав дані матері бійця і обіцяв допомогти. Про це повідомляє "Армія.Inform".

Під Києвом священик назвав загиблого бійця &quot;братовбивцею&quot;: подробиці скандалу

"Зараз же, коли наша сім'я для батюшки – вороги, тому що мій син захищав Україну, я не можу навіть поставити тут за нього свічку. Ма. їхати в Київ або сусіднє село і панахиду замовляю в іншого священика" , – розповіла Надія.

Ображена батюшкою сім'я настільки засмучена тим, що не може приходити в церкву, що думає про те, щоб збудувати в селі новий храм.

Денис Попович пішов воювати на Донбас за повісткою, хоча спочатку весь час поривався йти добровольцем. Його дружина дуже не хотіла і переживала, але Денис вважав своїм обов'язком захищати свою країну. Військовий був гранатометчиком у складі 40-ї бригади тактичної авіації зведеного загону Повітряних Сил ЗСУ "Дика качка". Денис загинув 22 січня 2015 року в районі Донецького аеропорту під час оборони опорного пункту "Зеніт".

У нього залишилися два маленьких сина - Кирило і Іллюшка, які дуже болісно переживали смерть улюбленого тата. Денис дуже любив своїх дітей, ростив їх у повазі і любові. Любив риболовлю, природу і свою сім'ю.

На Донбасі Денис здійснив подвиг, під час штурму бойовиків він сказав усім сховатися в укриття, а сам узяв гранатомет і пішов знешкодити російський БТР, який вже був в кількох метрах від бліндажа. Один раз він вистрілив – бронетранспортер спинився, а інший постріл зробити не встиг, ворог його випередив. Денис загинув, його привезли додому в закритій труні...

Під Києвом священик назвав загиблого бійця &quot;братовбивцею&quot;: подробиці скандалу

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