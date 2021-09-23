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Под Киевом сотрудники заказали обед в офис: он оказался с большим "сюрпризом"

Автор: Людмила Жукова

Сотрудники одного из предприятий в Борисполе решили заказать в офис обед. Но когда курьер привез еду - они были шокированы увиденным. Дело в том, что в супе плавала пожеванная жвачка.

Об этом сообщает ТСН.

Оказалось, что в Борисполе сотрудникам привезли в офис суп, в котором нашли пожеванную жвачку.

В компании обратились в учреждение, где все обвинения отрицают. Там уверяют, что такого быть не может и у них на работе никто из сотрудников не жует жвачки.

По их словам, сейчас в заведении питания проверяют этот факт и управляющая просматривает камеры видеонаблюдения.

На этих кадрах вы можете увидеть, как в супе плавает уже использованная жвачка. Также в жидкости есть брокколи и картофель.

Как дальше будут развиваться события и накажут ли виновных - пока не сообщается.

Сотрудникам офиса привезли суп с неприятным сюрпризом

Как мы ранее писали, в Украине участились случаи, когда люди в продуктах находят плесень, камни и даже мышей.

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Борисполь