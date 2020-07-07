Под Киевом случилась экокатастрофа: ужасный запах стоит повсюду (фото)

Под Киевом, в Макаровском районе загрязнена река Здвиж. На поверхности водоема виднеются странные пятна, также плавает мертвая рыба. Об этом 5 июля сообщили местные жители в Управление Госагентства рыбного хозяйства в Киеве и области.

"5 июля благодаря обращению граждан на "горячую линию" рыбпатрульные Киевской области обнаружили массовую гибель водных биоресурсов. Так, в ходе обследования одного квадратного метра водоема было обнаружено 179 экземпляров погибшей рыбы, а именно: окуня, карася, налима щуки и других общим весом около 500 граммов", –сказано в сообщении на Facebook.

Вода в реке имеет неприятный запах и темные масляные пятна. С целью установления причин и условий гибели водных биоресурсов Киевским рыбоохранным патрулем и сотрудниками Ихтиопатологической лаборатории будут отобраны образцы воды в разных местах водоема для проведения лабораторных исследований.

Результаты исследования воды появятся позже и будет выяснена причина мора рыбы.

В реке Здвиж обнаружена мертвая рыба (фото: facebook.com/FishPatrolKyiv)

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