Под Киевом школьники исполнили гимн России: хотели "отличиться"

В Киевской области в Вишневом школьники решили отличиться и спели гимн страны-агрессора России. Потом они не нашли ничего лучше, как опубликовать видео в сети.
Об этом инциденте сообщили в Telegram-канале "Катарсис".
Позже выяснилось, что пятеро подростков в одной из школ г. Вишневое исполнили гимн РФ на камеру и обнародовали видео на своих страницах в соцсетях.
Сначала школьники очень гордились своим поступком, но его увидели другие пользователи и возмутились. Дети быстренько удалили видео. Впоследствии двое из них опубликовали извинения. По их словам, они никого не хотели обидеть.
Ниже можете посмотреть видео с извинениями от школьников.
"Я хочу извиниться, я никого не хотела задеть. Я учусь на своих ошибках. Слава Украине", - сказала на видео одна из школьниц.
Одна из подростков извинилась за исполнение гимна РФ
Как мы ранее писали, двое девушек-подростков сожгли футболку с гербом Украины.