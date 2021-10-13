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Под Киевом школьники исполнили гимн России: хотели "отличиться"

Автор: Людмила Жукова

В Киевской области в Вишневом школьники решили отличиться и спели гимн страны-агрессора России. Потом они не нашли ничего лучше, как опубликовать видео в сети.

Об этом инциденте сообщили в Telegram-канале "Катарсис".

Позже выяснилось, что пятеро подростков в одной из школ г. Вишневое исполнили гимн РФ на камеру и обнародовали видео на своих страницах в соцсетях.

Сначала школьники очень гордились своим поступком, но его увидели другие пользователи и возмутились. Дети быстренько удалили видео. Впоследствии двое из них опубликовали извинения. По их словам, они никого не хотели обидеть.

Ниже можете посмотреть видео с извинениями от школьников.

"Я хочу извиниться, я никого не хотела задеть. Я учусь на своих ошибках. Слава Украине", - сказала на видео одна из школьниц.

Одна из подростков извинилась за исполнение гимна РФ

Как мы ранее писали, двое девушек-подростков сожгли футболку с гербом Украины.

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