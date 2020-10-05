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Под Киевом пьяный "коп" сбил мать и дочь: появились жуткие детали трагедии

Бровары, Понедельник 05 октября 2020 08:44
Под Киевом пьяный "коп" сбил мать и дочь: появились жуткие детали трагедии
В Броварах произошло смертельное ДТП (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Броварах пьяный полицейский наехал на переходе на двух женщин

В Броварах произошло смертельное ДТП с участием полицейского за рулем автомобиля Volkswagen Passat. Страж порядка на переходе наехал на двух женщин - мать и дочку, одна из них умерла. Полицейский был пьян и после наезда на женщин еще врезался в дерево. Это произошло вечером 4 октября на бульваре Независимости.

Как сообщил Влад Антонов на своей странице в Facebook, после аварии искалеченная дочка пыталась подползти к уже мертвому телу своей мамы. Пьяный "коп" пытался скрыться с места аварии.

В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась, еще одну женщину доставили в больницу.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что виновник ДТП уволен из органов внутренних дел, а его непосредственного руководителя снимут с должности.

"Прошу связаться со мной опекунов девочки для организации помощи. Также будем благодарны за инфо по водителю. Добрые люди и ему обязательно помогут. Мы будем следить за ситуацией и добьемся реального срока, даже если пьяный водитель окажется АТОшником", - написал Влад Антонов.

Под Киевом пьяный &quot;коп&quot; сбил мать и дочь: появились жуткие детали трагедииВ Броварах полицейский наехал на двух женщин (фото: facebook.com/vlad.life)

Как мы сообщали ранее, под Запорожьем подросток в ДТП убил троих людей.

Ранее мы писали о том, что под Винницей произошло пьяное ДТП, в котором только чудом уцелели двое малышей.

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