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Под Киевом образовался огромный затор: стоит тысяча машин (видео)

Автор: Людмила Жукова

На Житомирской трассе под Киевом из-за снегопада образовался огромный затор. Всего в пробке находятся около тысячи грузовых автомобилей.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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"По Житомирской трассе огромная пробка в Киев, стоят 1000 фур. Интересно, что наши граждане категорически против фур, но все хотят что-то кушать, получать вовремя товар. Такая же ситуация и с мотороллерами доставки. Открою горожанам секрет: практически все товары народного потребления и еда приезжают на фурах. Да, именно. На больших", - подписал видео автор поста.

Видео можно увидеть по ссылке.

Напомним, что киевская власть ограничила проезд фур в столицу из-за снегопада. Отмечается, что ограничение въезда крупногабаритного транспорта позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

В комментариях украинцы отреагировали на видео.

  • А потом все они въедут в Киев одновременно и опять транспортный коллапс.
  • Во всем мире фуры выгружают на складах (окраина большого города). А по городу развозка небольшими машинами.
  • А все через те, що на околицях Києва недостатня кількість логістичних центрів, складських приміщень, які могли б забезпечити роботою сотні людей. Саме до таких центрів повинні звозити продукцію фури, не в’їжджаючи у столицю, а звідси вже розвозитися на торговельні точки невеличкими машинами, які не створюють затори. Але поки що про подібне можна лише мріяти.

Как мы писали ранее, в Киеве во вторник, 9 февраля, объявили первый уровень опасности - желтый из-за мощных снегопадов в столице.

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